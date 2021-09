Friedlis Hofladen in Schocherswil gehört zu den Top10 der Schweiz

Amriswil Alles begann mit Brucheiern: Wie Friedlis aus Schocherswil einen der schönsten Hofläden der Schweiz erschaffen haben Friedlis hatten einen der ersten Hofläden in der Region. Seit Dienstag zählt dieser zu den zehn schönsten der Schweiz. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 23.09.2021, 18.00 Uhr

Doris Friedli umgeben von Schwiegertochter Katharina Friedli und Tochter Simone Schafroth-Friedli mit der Auszeichnung. Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 22.September 2021)

Doris Friedli weiss noch ganz genau, wann ihre Familie den Hofladen in Schocherswil eröffnete. «Es war der 9. Mai 2002», erzählt sie. An ihrem Geburtstag sei das gewesen. «Ich habe dann mit der Zeit erfahren, welch schönes Geschenk ich damit bekommen hatte», sagt sie und schaut lachend zu ihrem Mann Hansruedi. Fast 20 Jahre später zählt ihr Hofladen zu einem der schönsten der Schweiz, so das Urteil einer Jury, wie am Dienstag bekannt wurde.

Hansruedi Friedli

Bauer und Hofladenbetreiber Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 22.September 2021)

Doch schon bevor «Friedlis Hofladen» die Türen öffnete, hatte die Bauernfamilie Lebensmittel von ihrem Hof verkauft. Von ihren 500 Hühnern habe es immer wieder mal Brucheier gegeben, erzählt Doris Friedli, und diese habe sie dann den Leuten im Dorf an der Haustüre verkauft. In den späten 80er-Jahren stellten Friedlis ein Selbstbedienungshäuschen auf, und Hansruedi Friedli erinnert sich:

«Weil gerade Kirschenzeit war, gehörten Eier und Chriesi zum allerersten Angebot im Häuschen.»

Zusammen mit der Tochter und der Schwiegertochter

Mit der Zeit wurde das Sortiment grösser, es kamen Kartoffeln und Äpfel dazu und Doris Friedli begann auch mit dem Backen von Zöpfen. Die Familie gehörte damals zu den Pionieren in der Gegend, es gab quasi noch keine Hofläden zu jener Zeit.

Doris Friedli

Bäuerin und Hofladenbetreiberin Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 22.September 2021)

Doris Friedli erinnert sich an den Besuch eines «Blick»-Reporters. Weil in einem Hofladen im Züribiet eingebrochen wurde, kam der Journalist auch nach Schocherswil und wollte wissen, wie das denn hier so sei.

«Bei uns ist alles tipptopp.»

Das gab die Bäuerin zur Antwort, doch im «Blick» stand es dann falsch drin. «Ich musste dann reklamieren,dass unsere Kunden ehrliche Leute sind», erzählt Doris Friedli. Doch durch den Artikel sind viele Leute neugierig geworden. «Sogar von Zürich sind sie zu uns gekommen, weil sie dieses Lädeli einmal sehen wollten», sagt Hansruedi Friedli.

Irgendwann begann Doris Friedli auch mit der Herstellung von Teigwaren. So konnte sie die Brucheier selber verwerten.

Auch die Teigwaren stammen aus der hofeigenen Produktion, mit Eiern der 500 Hühner. Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 22.September 2021)

Mit dem neuen Laden gab es aber auch mehr Arbeit. «Zwei Lehrmeitli» habe sie gehabt, «die mich fest unterstützt haben», sagt Doris Friedli. Später stieg auch Tochter Simone ins junge Unternehmen ein. «Mein Mann und ich, beide gelernte Köche, kreieren Rezepte, zum Beispiel für die Gewürze oder Salatsaucen», erzählt Simone Schafroth-Friedli. Ihre Schwägerin Katharina vervollständigt das Trio der Friedli-Damen, die für den Hofladen hauptsächlich verantwortlich sind. Katharina kümmert sich nebst ihrer Teilzeitanstellung als Lehrerin um das Administrative im Büro und die Werbung, ihr Mann Lukas hat mittlerweile den Hof von den Eltern übernommen.

Die Familie Friedli vor ihrem Hofladen eingangs Schocherswil, direkt an der Hauptstrasse von Amriswil nach Bischofszell. Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 22.September 2021)

Von der Selbstbedienung im Häuschen zum Dorfladen

Und dieser Hof sei mittlerweile ganz auf den Hofladen ausgerichtet, verrät Katharina Friedli. Im Laufe der Jahre ist die ganze Produktion optimiert worden. So baue man jetzt auf der einen Hektare statt drei Sorten Äpfel deren zehn an, sagt Hansruedi Friedli. Ausser hin und wieder etwas Obst, welches Friedlis abgeben, verkaufen sie alles selber.

In der Nussmischung sind unter anderem auch Cashew-Nüsse. Weil die nicht regional sind, gibt es in der Wertung Abzug. Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 22.September 2021)

Und weil sie halt auch ein Olivenöl eines ihnen bekannten toskanischen Kleinbauern verkaufen, haben Friedlis eine noch bessere Platzierung im Ranking vergeben, weil nebst Sauberkeit, Ambiente und Professionalität auch Regionalität ein wichtiges Kriterium der Wahl ist. «Aber wir stehen ganz hinter diesem Produkt», sagt Doris Friedli, die für ihre Stammkunden aus dem Dorf, die nicht in Amriswil einkaufen gehen, extra auch ein paar Zitronen im Angebot hat. Und so wurde aus dem Häuschen von einst ein Spezialitätenladen, der den täglichen Bedarf der Schocherswiler abdeckt.

Im Hofladen von Friedlis gibt es mittlerweile ein sehr grosses Sortiment an Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 22.September 2021)