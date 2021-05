Amlikon Hauptstrasse wird zur Dauerbaustelle: Während eineinhalb Jahren gibt es in Amlikon nun Stop-and-go Das Kantonale Tiefbauamt saniert die Wilerstrasse in Amlikon. Die Arbeiten werden etappiert, um eine Strassensperrung zu vermeiden. Die Gemeinde ist mit der Zusammenarbeit mit dem Kanton sehr zufrieden. Mario Testa 21.05.2021, 04.30 Uhr

Die erste Etappe der Strassensanierung hat begonnen. Entlang der Strasse beim Restaurant Friedberg und dem Primarschulhaus entstehen nun Stützwände. Bild: Mario Testa

In Amlikon geht es steil bergauf ‒ oder aber auch hinunter. Je nachdem, in welcher Richtung man die Wilerstrasse mit sieben Prozent Neigung befährt. Es ist die wichtigste Strasse im Dorf und sie dient auch für dem Nord-Süd-Transitverkehr durch den Thurgau. Entsprechend stark belastet ist die Strasse und nicht mehr in gutem Zustand. Deshalb saniert sie das Kantonale Tiefbauamt nun. Diese Arbeiten dauern rund eineinhalb Jahre.

In dieser Zeit soll die Strasse ertüchtigt, für Velofahrer und Fussgänger verbessert und dank Schutzinseln und Pförtneranlagen auch beruhigt werden. «Wenn man oben von Bissegg her nach Amlikon rein fährt, werden wir neu eine 60er-Zone einführen und zudem einen Pförtner installieren», sagt Jürg Schär, zuständiger Projektleiter beim Tiefbauamt Thurgau.

Jürg Schär, Projektleiter, Tiefbauamt Thurgau. Bild: Donato Caspari

«Es hat sich gezeigt, dass trotz 50er-Tafel dort einige Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Das wollen wir mit dem gestaffelten Einfahrtsbereich nun ändern.»

Diese Temporeduktion sei auch ein Anliegen des Gemeinderats von Amlikon-Bissegg gewesen, sagt Schär. Ebenso, dass keine Vollsperrung der Strasse oder Einbahnverkehr nötig werde, da es keine Ausweichrouten gebe. «Es war ein Wunsch, dass die Anwohner auch während der Bauzeit ohne grosse Umwege zu ihren Häusern kommen.»

Etappen mit Lichtsignal

Würde die Strasse in einem Stück saniert, gäbe es zumindest in einer Fahrtrichtung kein Durchkommen mehr in Amlikon. Das wollten das Tiefbauamt und die Gemeinde vermeiden. Deshalb wird die Baustelle etappiert und der Verkehr mit Lichtsignalanlagen geregelt. «Wir machen Zwischenangriffe von jeweils etwa 200 Metern und beginnen mit dem oberen Teil», sagt Jürg Schär. Beim Restaurant Friedberg und dem Schulhaus müssen wir massive Stützwände bauen. Damit fangen wir an. Danach arbeiten wir uns Etappenweise den ersten Ausbaubereich hoch.»

Bis Ende Jahr sollte der erste Ausbaubereich abgeschlossen sein. Danach bietet die Strasse auch für Velofahrer und Fussgänger deutlich mehr Sicherheit als heute. «Darüber sind wir sehr froh», sagt Gemeindepräsident Thomas Ochs. «Bisher hatten die Schüler bergseitig kein Trottoir, um zur Schule zu kommen. Nachher haben sie dann eines.» Und der Veloweg war bisher nur auf dem Trottoir signalisiert, künftig gibt es bergauf einen richtigen Velostreifen.

Für die dazu notwendige Strassenverbreiterung brauchte der Kanton zusätzliches Land. Dass die Sanierung auch bei der Bevölkerung auf grossen Anklang stösst, zeige die Verhandlungen zu diesen Landabtretungen, sagt Thomas Ochs:

Thomas Ochs, Gemeindepräsident Amlikon-Bissegg. Bild: Mario Testa

«27 Landabtretungen waren nötig für das Sanierungsprojekt. Und das hat innerhalb eines halben Jahres geklappt. Es gab auch keine Einsprachen gegen das Bauvorhaben.»

Das zeige den sehr grossen Rückhalt der Bevölkerung für das Bauprojekt. Und das, obwohl im Zuge der Sanierung auch eine der bisherigen drei Bushaltestellen wegfällt.

Eine Bushaltestelle fällt weg

Künftig werden es noch die zwei Bushaltestellen Unterdorf und Oberdorf sein, diese sind dann aber neu behindertengerecht und beide mit Wartehäuschen. «Von der Aufhebung der mittleren Haltestelle bei der ehemaligen Post sind nur zwei regelmässige Buspassagiere betroffen», sagt Thomas Ochs. Diese müssen künftig auf die untere oder obere Haltestelle ausweichen. «Drei Bushaltestellen in so kurzer Distanz war auch eher aussergewöhnlich», sagt der Gemeindepräsident.

Es sei eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt gewesen, betont Thomas Ochs. «Sie haben sich Zeit genommen, mit den Anwohnern zu sprechen. Und sie haben, wo möglich, die Wünsche der Anwohner und der Gemeinde umgesetzt.» Er hofft nun einfach, dass der Transitverkehr bis zum definitiven Bauabschluss im Spätsommer 2022 auf andere Routen ‒ beispielsweise über Mettlen ‒ ausweicht. «Sonst könnte schon zu gröberen Rückstaus kommen vor den Lichtsignalen.»