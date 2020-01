Amerikaner entdecken das Eissportzentrum Oberthurgau in Romanshorn Die U16-Hockey-Nationalmannschaft bringt sich in Romanshorn für die Jugend-Olympiade in Lausanne in Form. 07.01.2020, 16.35 Uhr

Das Eissportzentrum Oberthurgau bietet Hockeyclubs bei Trainingslagern einen Rundumservice. (Bild: PD)

(red) Das Eissportzentrum Oberthurgau (EZO) kann erstmals eine amerikanische Eishockey-Nachwuchsnationalmannschaft in Romanshorn empfangen. Die U16-Nationalmannschaft der USA bereitet sich vom 13. Januar bis zum 16. Januar 2020 im EZO auf die Jugend-Olympiade in Lausanne vor. In dieser Zeit werden ebenfalls die Schweizer Teilnehmer an diesen Olympischen Spielen, die U16- Nationalmannschaften der Männer und Frauen, im EZO den Vollpensions-Service und die Infrastruktur zur bestmöglichen Vorbereitung geniessen können.