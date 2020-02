Am Samstag findet der Bischofszeller Fasnachtsumzug statt Zum 36. Mal zeichnen die Situ-Narren für die Organisation des Umzugs verantwortlich. Es ist ihnen wieder gelungen, eine grosse Schar von Fasnächtlern für den Umzug zu mobilisieren. (red) 25.02.2020, 16.45 Uhr

Der Fasnachtsumzug auf der Niederbürerstrasse. Bild: Reto Martin (9. März 2019)

Diverse Guggenmusiken und über 500 Teilnehmer werden am Samstag, 29. Februar, in der Rosenstadt erwartet. Das Spektakel beginnt um 14.45 Uhr auf der Niederbürerstrasse und endet kurz nach 16 Uhr mit einem Monsterkonzert auf dem Obertorplatz. Gespannt darf man sein, ob die stadtbekannten Bierbrauer am Umzug teilnehmen und damit ihre Wette gewinnen werden.