Am Montag besuchen 162 Kinder zum ersten Mal die Kreuzlinger Schulen +++ Eltern müssen Masken tragen, wenn sie sie begleiten

Keine Maskenpflicht an Thurgauer Volksschulen – Lehrer «nicht verantwortlich» für Einhaltung der Quarantänepflicht ihrer Schüler

Die Thurgauer Schulen können so mit dem neuen Schuljahr beginnen, wie sie aufgehört haben. Eine Maskenpflicht gibt es fürs Erste nicht. Dass Schüler nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne bleiben, sei in der Verantwortung der Eltern. Schüler, die in Quarantäne sind, erhalten keinen Fernunterricht, aber Lernmaterial für diese Zeit.