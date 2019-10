Grosszügige Preise lockten zahlreiche Spieler an den Lottomatch nach Altnau.

Am Altnauer Lottomatch gibt`s vom Weinklimaschrank bis zur Kutschenfahrt alles zu gewinnen Grosszügige Preise lockten zahlreiche Spieler an den Lottomatch nach Altnau. Desirée Müller

Familie Weber hofft auf den Gewinn des Grills. (Bild: Desirée Müller)

«Es sind wieder weit über vierhundert Teilnehmer», schätzt Peter Stüssi während er seinen Blick durch die vollbesetzte Schwärzihalle gleiten lässt. Was auffällt: ein Grossteil der Teilnehmer ist schätzungsgemäss unter dreissig Jahre alt.

Denn Lotto ist durchaus wieder bei jüngeren Generationen im Trend. Er schliesst die Türe zum Saal wieder leise hinter sich zu. «Sie spielen gerade um den ersten Preis, ein Damenvelo im Wert von 650 Franken», erklärt der Turner und Verantwortliche für das Ressort Bau und Verkehr im Flüsterton.

Preise und Geselligkeit

Stüssi sieht zwei Gründe für das anhaltende Lotto-Fieber. Denn was vor sechzehn Jahren mit einem kleinen Match in Landschlacht begann, wird jährlich zu einem grösseren Event. «Zum einen sind es wohl die attraktiven Preise. Vom Standup Paddel, über den Kindertraktor bis hin zum Grill Fleischgutschein. Die Bandbreite ist jedes Jahr gross.» Dazu ginge es den Besuchern um die Geselligkeit.

Das sieht auch Flavio Hausammann vom Turnverein Eggethof so. «Der Besuch des Lotto-Matches in Altnau wurde in unserem Verein zu einer kleinen Tradition. Wir haben gleich einen ganzen Tisch reserviert», erzählt der 17-Jährige.

Ein Auge auf den Grill geworfen

Bei der Familie Weber entwickelt sich der Lotto-Match ebenfalls zur Tradition. Es ist das zweite Mal, dass die Webers aus Illighausen teilnehmen. «Vor zwei Jahren hatte ich anfangs überhaupt keine Lust. Ich kam nur mit, weil ich wusste, dass ich das iPhone mit nach Hause nehmen werde», sagt Mutter Anita Weber und lacht.

Zur Überraschung aller, war sie nach dem Match tatsächlich stolze iPhone-Besitzerin. Heute spekulieren die Webers auf den Grill. Aber auch wenn’s heuer nicht klappt: bei den Webers steht der Lotto-Match 2020 wie bei so manch anderem schon heute in der Agenda.