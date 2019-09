Altnauer Medaillen für Verdienste rund um die Gewa

Die Buben versuchen, einen Nagel mit möglichst wenigen Hammerschlägen in den Baumstrunk zu hauen. (Bild: Donato Caspari)

Altnau feiert mit Jahrhundert-Messe

72 Aussteller des Gewerbevereins Kreis Altnau präsentierten am Wochenende die Gewa am See. Die Besucher zeigten sich begeistert von der Publikumsmesse zum 100-Jahr-Jubiläum und von der familiären Stimmung, die in und um die Zelte herrschte.