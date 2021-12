Altnau nimmt mit einem Flohmarkt Abschied von der "Krone"

Altnau «Wir werden die alte ‹Krone› vermissen»: Die Seegemeinde nimmt mit einem Flohmarkt Abschied vom Restaurant Ende November schloss das Gasthaus Krone in Altnau zum letzten Mal seine Türen. Mit dem Restinventar aus dem Fundus von Gemeinde und Pächtern wurde ein Flohmarkt veranstaltet. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, sich ein Schnäppchen mit Erinnerungswert zu sichern. Hana Mauder Jetzt kommentieren 14.12.2021, 11.30 Uhr

Die Altnauer Gemeinderätin Moni Brauchli verkauft am Flohmarkt Bilder. Bild: Hana Mauder

Wer zuerst kommt, macht das Schnäppchen: «Der Flohmarkt startet eigentlich um 10 Uhr, aber die Leute stehen schon lange an.» Das sagt die Altnauer Gemeinderätin Moni Brauchli. Das grosse Interesse freut die Veranstalter. Denn eine eingesetzte Arbeitsgruppe hatte sich mehrere Wochen lang intensiv mit der Auflösung des Restaurants Krone befasst. Sie kam zum Schluss:

«Alles muss raus. Wir verkaufen die Sachen zu einem symbolischen Preis.»

Der Flohmarkt vor dem einstigen Gasthaus findet aus aktuellen Gründen unter freiem Himmel und mit Maskenpflicht statt. Das kunterbunte Angebot setzt sich aus dem Restinventar der Gemeinde Altnau als Besitzerin der Liegenschaft und aus dem reichhaltigen Fundus der langjährigen Gasthof-Pächter zusammen. Wirtin Bernadette Sauter sagt:

«Es ist ein emotionaler Moment und das Ende einer Ära.»

Entdeckungstour mit einer Prise Wehmut

Für die Besucherinnen und Besucher ist es eine faszinierende Entdeckungstour mit einer Prise Wehmut. Auf der Suche nach Schnäppchen kommt man miteinander ins Gespräch, schwelgt in Erinnerungen: An eine gemütliche Tasse Kaffee unter den Bäumen, an die eine oder andere lange Nacht in der Skipper-Bar oder an das feine Essen mit Blick auf das Geschehen im Hafen.

«Wir werden die alte ‹Krone› vermissen.»

Das sagt Anita Huber und spricht damit so manchem Flohmarkt-Besucher aus dem Herzen. «Aber es kommt ja etwas Neues.»

Beim beherzten Stöbern gilt es viel zu entdecken. Vom Fondue-chinoise-Pfännchen über Gläser in allen Grössen, Dekor, Kochutensilien bis hin zu Bettwäsche, Geschirr und Besteck liegt ein spannendes Sammelsurium in den Marktständen bereit.

Am Flohmarkt findet man auch Aussergewöhnliches. Bild: Hana Mauder

Für das eine oder andere gute Stück bietet der Flohmarkt die Chance auf ein zweites Leben:

«Wir waren für unseren Schützenverein auf der Suche nach Stühlen und sind fündig geworden.»

Das sagt André Hofer aus Bottighofen. 15 Stühle der «Krone» werden künftig den Schützen in ihrer Gartenwirtschaft eine bequeme Sitzgelegenheit bieten.

Seit 1914 gilt die «Krone» als Wirtschaft «Ursprünglich war das historische Gebäude aus dem Jahr 1808 gar nicht als Gasthaus konzipiert», erklärt der Altnauer Gemeindepräsident Hans Feuz. «Es war lange Zeit ein Zweifamilienhaus.» Ein Blick in den Brandkataster zeigt: Erst 1914 wird es erstmals als «Wirtschaft mit Beherbergungsrecht» erwähnt. 1947 ist es als «Tavernenwirtschaft» vermerkt worden. Seit 2007 ist die «Krone» im Besitz der Seegemeinde. Jetzt wird das in die Jahre gekommene Gasthaus am See saniert und daneben ein neues Restaurant gebaut. (mau)

