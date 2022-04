Blueschtfäscht Altnau mit Apfelkönigin

Altnau Emma, Lisi und Fredi starten mit dem Altnauer Bluescht-Fäscht in die Saison Zur Apfelblüte am Bodensee und zum Saisonstart des Altnauer Apfelweges wird in Altnau am 1. Mai von 10 bis 16 Uhr das traditionelle Bluescht-Fäscht mit vielen Attraktionen gefeiert. 29.04.2022, 16.30 Uhr

Saisonstart des Altnauer Apfelweges am 1. Mai mit der Thurgauer Apfelkönigin Katja Stadler, Bluescht-Fahrten durch die Obstanlagen und Pferdekutsche auf dem Apfelweg, es gibt wieder viel zu erleben und geniessen am Bluescht-Fäscht in Altnau. Bild: PD

(red) Die drei Routen vom Altnauer Apfelweg entlang der Obstplantagen und durchs schöne Dorf erfreuen sich grosser Beliebtheit. Von 10 bis 16 Uhr sind die Routen am 1. Mai frei zum Erkunden. Bei Familie Barth gibt es Würste vom Grill und Pommes. Ausserdem kann man vor Ort eine Bluescht-Fahrt durch die Obstanlagen geniessen, den Feierlenhof mit viel Spiel und Spass erleben und Pony reiten. Am Stand von Altnau Tourismus gibt es viele Informationen, was alles in der Region erlebt werden kann, man darf das Glücksrad drehen und beim Wettbewerb mitmachen. Am Mittag wird die Thurgauer Apfelkönigin Katja Stadler den Besuchern Äpfel verteilen und Carlo Bär die kleinen Gäste überraschen.

Moderner Obstbau und feine Öpfelchüechli

Auch unterwegs gibt es am Bluescht-Fäscht einiges zu erleben. Die Besenbeiz von Familie Früh am Emma-Weg lädt zu einer Rast ein. An diesem Posten gibt es interessante Informationen zum modernen Obstbau sowie feine Kuchen und Sandwichs. Der Natur- und Vogelschutzverein Altnau – Langrickenbach hat am Stand ein tolles Bastelangebot für Kinder und gibt Informationen ab. Am gelben Fredi-Weg lädt die Familie Roth-Meyer auf ihrem Hof zu einem Besuch ein. Der grosszügige Stall für Milchkühe kann besichtigt werden. Spassig wird es für Gross und Klein beim Rodeoreiten und wer Hunger verspürt, der bestellt die beliebten Öpfelchüechli. Bei der Familie Mazenauer im Schwanä gibt es neben Mittagessen auch einen Glaceplausch zu geniessen.

Wettbewerb mit OL-Klipser

Wer am Fest an allen drei Bauernhöfen und beim Restaurant Schwanä vorbeikommt, wird speziell belohnt. Am Wettbewerb mitmachen können nämlich nur die vor Ort geknipsten Wettbewerbskarten. Hauptpreis ist eine Kutschenfahrt auf dem Apfelweg mit Zvieri auf dem Feierlenhof für 10 Personen. Während des Bluescht-Fäschts verkehrt ein Shuttlebus ab Bahnhof auf dem Apfelweg. Unterwegs ist auch eine Pferdekutsche, die müde Wanderer gerne ein Stück mitnimmt.