Altnau will sein Zentrum modernisieren

Altnau Ein neues Gesicht fürs Dorf: Die Politische Gemeinde will ihr Zentrum umgestalten Im Zentrum von Altnau, gegenüber vom Primarschulhaus, will die Politische Gemeinde ein gut 5300 Quadratmeter grosses Areal modernisieren. Hierfür hat sie sich mit den betroffenen Grundeigentümern zusammengeschlossen und einen Studienauftrag durchgeführt. Nun präsentiert sie das Siegerprojekt. Rahel Haag 20.01.2022, 04.20 Uhr

Blick von oben: Die Politische Gemeinde will ihr Zentrum umgestalten. Das angeschnittene Gebäude ganz links ist das Altnauer Gemeindehaus. Bild: Reto Martin

(20. April 2021)

«Altnau hat kein Dorfzentrum.» Das sagt Hans Feuz, Gemeindepräsident des Dorfs. Klar gebe es Orte, wo sich die Menschen träfen, beispielsweise bei der Schule, der Kirche, der Bäckerei oder am See. Doch ein eigentliches Zentrum gebe es nicht – und wird es wohl auch nicht geben.

Das habe auch der Studienauftrag, den die Gemeinde zur Zentrumsentwicklung in Auftrag gegeben hat, exemplarisch gezeigt. Das Siegerprojekt trägt den Titel «Strassenraum». Feuz sagt:

«Es hat sich gezeigt, dass ein Dorfzentrum für Altnau gar nicht sinnvoll ist.»

Hans Feuz, Gemeindepräsident. Bild: PD

Fünf Parzellen, fünf Eigentümer

Dennoch: Im Herzen des Dorfs, gegenüber vom Primarschulhaus, gibt es ein insgesamt gut 5360 Quadratmeter grosses Areal, das die Gemeinde weiterentwickeln möchte. Insgesamt umfasst es fünf Parzellen, wovon je eine der Gemeinde sowie der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Altnau gehört. Die restlichen drei Parzellen sind im Besitz von Privaten.

«Für das Areal gibt es keinen Gestaltungsplan, doch es gilt eine Gestaltungsplanpflicht», sagt Feuz. Um dereinst einen solchen erarbeiten zu können, braucht es als ersten Schritt den durchgeführten Studienauftrag. Um diesen überhaupt durchführen zu können, brauchte die Gemeinde das Einverständnis sämtlicher Grundeigentümer.

Zudem habe die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung Ende November 2018 einen entsprechenden Kredit über 90'000 Franken bewilligt. Zusätzlich habe sich der Kanton mit weiteren 30'000 Franken an der Durchführung des Studienauftrags beteiligt.

Bevölkerung wünscht sich einen Park

Die Bevölkerung kam ein weiteres Mal zum Zug, als sie in einer Onlineumfrage ihre Wünsche und Meinungen zu verschiedenen Themen bezüglich der Entwicklung des Areals kundtun konnte. Herauskam, dass sich die Menschen einen Treffpunkt, beispielsweise ein Café, und einen Grünraum, zum Beispiel in Form eines Parks mit Spielplatz, wünschen. Im Bereich Verkehr stand die Verbesserung der Sicherheit, insbesondere für Fussgänger und Velofahrer, an erster Stelle. Feuz ergänzt:

«Zudem waren 90 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Gemeinde ihre Parzelle nicht verkaufen soll.»

Zusätzlich habe man die Wünsche der weiteren Grundeigentümer gesammelt und anschliessend Ziele für den Studienauftrag formuliert. Daraufhin wurde von einem Beurteilungsgremium, dem einerseits sämtliche Grundeigentümer und andererseits verschiedene Fachleute angehörten, aus insgesamt drei Projekten der Sieger ausgewählt. «Die Wahl war einstimmig», betont Feuz.

Gemeinde wünscht sich ein neues Strassenbild

Das Rennen gemacht hat am Ende das Projekt «Strassenraum» vom Architekturbüro Thomas K. Keller Architekten, St.Gallen. Es sieht entlang der Güttingerstrasse, gegenüber vom Primarschulhaus, vier Walmdachhäuser vor. «Dadurch werden die Strukturen der umliegenden Häuser übernommen», sagt Feuz. Weiter sei ein öffentlicher Vorplatz geplant.

Die Visualisierung zeigt, wie der Altnauer Dorfkern dereinst aussehen könnte. Bild: PD

Weiter sei das Projekt ausgewählt worden, weil es das Strassenbild verändere. «Wir wollten von der normalen Kantonsstrasse mit Mittelstreifen wegkommen», sagt Feuz. Das Siegerprojekt sieht eine 6,80 Meter breite Fahrbahn ohne Mittelstreifen für Auto-, Lastwagen- und Velofahrende vor. Das Tempo könnte hier bei 50 Kilometern pro Stunde belassen oder aber auf 30 reduziert werden.

Das 2 Meter breite Trottoir für Fussgänger wird durch einen durchgehenden Grünstreifen mit Bäumen abgetrennt. Was die Jury zusätzlich überzeugte: «Hinter den Gebäuden ist ein grosser Grünraum vorgesehen, mit der Möglichkeit, einen öffentlichen Raum zu schaffen.»

Entscheid liegt bei den Grundeigentümern

Die Ergebnisse des Studienauftrags werden der Bevölkerung nun im Rahmen einer Ausstellung im Gemeindehaus präsentiert. Aufgrund der Coronapandemie habe man auf die Durchführung eines Infoabends verzichtet. An zwei Samstagen werden die Verantwortlichen vor Ort sein, um Fragen zu beantworten.

Wann und ob das Projekt anschliessend umgesetzt wird, ist dagegen noch völlig offen. «Der Entscheid liegt bei den Grundeigentümern», sagt Feuz, «voraussichtlich im März werden wir mit ihnen das weitere Vorgehen besprechen.» In einem nächsten Schritt stünde dann das Gestaltungsplanverfahren an, bei welchem die Bevölkerung nochmals miteinbezogen würde. Abschliessend sagt der Gemeindepräsident:

«Ich wünsche mir eine gute Lösung, die für alle tragbar ist.»

Hinweis: Die Ergebnisse des Studienauftrags Zentrumsentwicklung werden von Montag, 24. Januar, bis Freitag, 25. Februar, im Altnauer Gemeindehaus ausgestellt. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Verwaltung zugänglich. Zusätzlich werden am kommenden Samstag, 22. Januar, und am Samstag, 19. Februar, von 9 bis 12 Uhr die Verantwortlichen vor Ort sein, um allfällige Fragen zu beantworten.