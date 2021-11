Testcenter in Altnau bietet Antigen-Tests für zehn Franken an

Testcenter Coronatests für zehn Franken? In Altnau ist das möglich Das Testcenter in Altnau stösst mit seinem Angebot auf rege Nachfrage. Aufgrund des grossen Ansturms an Interessenten musste man bereits den Standort wechseln. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.20 Uhr

Das Covid-Testcenter in der Nähe der Mehrzweckhalle Schwärzi Altnau bietet Tests für zehn Franken an. Bild: Andri Vöhringer

Zehn Franken für den Antigentest. Was wie eine Sonderaktion klingt, ist in Altnau Realität. Mathias Walser, Geschäftsführer der Illighauser Walserbau, hat vor rund einem Monat ein Testcenter in der Nähe der Mehrzweckhalle Schwärzi ins Leben gerufen. Das Ziel: günstige Antigen-Schnelltests anbieten.

«Ich bin kein Impfgegner, aber wir wollen all denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, die Möglichkeit bieten, für einen kleinen Preis ein Zertifikat für 48 Stunden zu bekommen.»

Um eine Bewilligung für das Center zu bekommen, schrieb er dem Bund und Kanton, welche ihm mitteilten, dass er eine verantwortliche ärztliche Person brauche. «Mein Bauunternehmen arbeitete zufälligerweise bei Doktor Frédéric Leforestier, und als ich ihm von meiner Idee erzählte, meinte er, auch er wolle Jungen und solchen mit wenig Geld ein solches Angebot bieten», sagt Walser. So bekam das Testcenter seine Bewilligung und wurde vom Kanton nach einer Kontrolle gutgeheissen. Das Amt für Gesundheit Thurgau bestätigt dies.

Leforestier übernehme die medizinische Verantwortung, schule die Angestellten und kümmere sich um das korrekte Material. Er selbst, sagt Walser, sei für die Infrastruktur und die Personalsuche verantwortlich. «Die meisten kamen selbst testen und wollten mithelfen oder sind Bekannte von Bekannten.» Diejenigen, die testen, kämen aus dem Gesundheitsbereich, sind Medizinische Praxisassistentinnen oder Fachangestellte Gesundheit. Insgesamt seien es 33 Helfende. Walser betont: «Alles ist total legal und die Angestellten sind versichert.»

Mathias Walser ist für die Organisation des Testcenters verantwortlich. Bild: Andri Vöhringer

Und dennoch: Wer sich online über das Altnauer Testcenter informieren will, findet es kaum. Eine Googlesuche ergibt zunächst keine Treffer, erst auf der zweiten Seite des Suchverlaufs erscheint die entsprechende Website. «Es ist unerklärlich. Ich vermute, dass es künstlich unterbunden wird, und auch unser Websitemanager fand noch keine Lösung», mutmasst Walser.

Es ist ein geplantes Nullsummenspiel

Wie viel die 33 Angestellten verdienen, will Walser nicht sagen. Doch der Preis der Tests wurde unter Berücksichtigung der Löhne errechnet. «Wir haben abgeschätzt, wie viele man testet und wie es mit dem Material aufgeht. Verdienen wollen wir nicht daran.» Spenden hingegen sind willkommen. Denn auf dem Anrufbeantworter des Testcenters wird man darauf hingewiesen, dass man auf Spenden angewiesen sei. «Das dachten wir am Anfang auch, doch es geht genau auf», sagt Walser. Nur zu Beginn habe man viel Spenden gebraucht, welche für die Website und die Infrastruktur eingesetzt wurden.

Bezüglich des Errechnens sagt das Amt für Gesundheit, es sei alleinige Sache des freien Marktes. Auch seien solche Angebote nicht problematisch, da der Bund für die Schweizer Bevölkerung explizit Alternativen zur Impfung vorsehe und solche Testangebote im Rahmen des 3G-Konzepts zu zählen seien.

Die Gebäude des Testcenters Altnau wurden von Walser Bau organisiert. Bild: Andri Vöhringer

Obwohl das Testhäuschen erst seit einem Monat in Betrieb ist, musste es bereits den Standort ändern. Zuerst stand es in der Nähe von Leforestiers Arztpraxis in Altnau. «Wir wurden total überrannt, bisher testeten wir über 2000 Personen», sagt Walser. Die Autos haben dann alle Parkplätze besetzt und einige Personen gingen auf der Suche nach dem Testcenter in die Arztpraxis.

«Wir mussten diese Menschenansammlung unterbinden und die Tests sind nun nur noch online buchbar. Es sind bereits wieder 3000 Buchungen eingegangen.» Die Parkplatzsituation ist am neuen Ort ebenfalls besser gelöst: Es stehen genügend Parkplätze für die Kundschaft zur Verfügung, da die meisten ja auch nach 15 Minuten wieder weg seien Neben dem physischen Abstand distanziert sich die Hausarztpraxis nun auch auf ihrem Anrufbeantworter vom Testcenter und sagt, sie habe nicht damit zu tun, und verweist auf die Website.

Eine motivierte Gruppe aus Überzeugung

«Mein Vater ist 80 und geimpft, das finde ich auch gut so. Die Älteren und die Risikogruppe sollen und müssen sich schützen», sagt Walser. Aber die anderen rundherum müssten sich seiner Meinung nach nicht zwingend impfen lassen.

Er fände einfach, dass der Impfstoff zu rasch entwickelt wurde, und ist überzeugt, dass sein Immunsystem mit dem Virus klarkommen würde. Walser sagt:

«Vielleicht lasse ich mich in ein paar Jahren impfen, wenn es mehr Forschungen gibt.»

Das restliche Team habe eine ähnliche Überzeugung. Nun mit dem Impfdruck brauche es aber einen Ausweg, um sich uneingeschränkt zu bewegen und an Freizeitangeboten teilzuhaben. Genau dies wolle die motivierte Gruppe möglich machen.

Hinweis: testcenteraltnau.ch