Horner Raduner-Areal: So geht es mit der Sanierung voran

Altlasten Heizelemente im Boden verdampfen das Gift: Bei der Sanierung des ehemaligen Raduner-Areals in Horn kommt ein ungewöhnliches Verfahren zur Anwendung Im nächsten Jahr holen Spezialisten auf dem früheren Industriegelände noch die letzten gut 1000 Kilogramm chlorierte Kohlenwasserstoffe aus dem Boden. Die toxischen Verbindungen werden tief in der Erde verdampft und an der Oberfläche herausgefiltert. Die Kosten dafür belaufen sich auf über 13 Millionen Franken. Markus Schoch Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.20 Uhr

Blick auf das Grundstück der Reto Peterhans AG mit dem Denner im Vordergrund. Hinten der bereits sanierte Teil des Raduner-Areals. Bild: PD

Die Gebrüder Reto und Walter Peterhans haben einen unglaublich langen Atem gebraucht. Vor über 31 Jahren kauften sie den westlichen Teil des ehemaligen Industrieareals mit einer Fläche von knapp 15'000 Quadratmetern direkt am See. Und kaum hatten sie den Vertrag unterschrieben, gab es erste Gerüchte über Altlasten im Boden – ein Erbe des einstigen Textilveredlers Raduner, der nach fast 100 Jahren 1989 den Betrieb aufgegeben hatte. Jetzt kommen die letzten giftigen Rückstände nach langwierigen Verhandlungen und zahllosen Rechtsstreitigkeiten endlich aus dem Erdreich.

Es gibt zwei Zonen mit hohen Konzentrationen von chlorierten Kohlenwasserstoffen auf dem Land der Gebrüder Peterhans: Im einen rund 800 Quadratmeter grossen Bereich hinter dem Denner vermuten die Fachleute gut 60 Kilogramm der toxischen Substanzen, im anderen bei der einstigen Dolenbachmündung (1242 Quadratmeter) sollen es irgendwo zwischen 500 und 1500 Kilogramm sein.

Die giftigen Rückstände auszugraben, geht nicht

Aktuell liegt das Baugesuch der Reto Peterhans AG für die Vorbereitungsarbeiten öffentlich auf. Gleichzeitig läuft das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe der Aufträge. In gut einem Jahr bei tiefem Seewasserstand soll es dann mit der eigentlichen Sanierung losgehen, die über den Winter dauern wird. Das entsprechende Projekt ist von Bund und Kanton bereits genehmigt. Die detaillierten, auf der Bauverwaltung Horn einsehbaren Pläne füllen einen Ordner mit fast 100 Seiten.

Die Gebrüder Peterhans gehen einen anderen Weg als die Eberhard Bau AG, die 2009 den östlichen Teil des Raduner-Areals mit einer Fläche von etwas über 32'000 Quadratmeter kaufte, später sanierte und vor kurzem an die Mettler2Invest veräusserte. Die Firma grub die verseuchte Erde aus. Auf dem Grundstück der Reto Peterhans AG geht das nicht, da das Gelände überbaut ist und vielfältig genutzt wird. Zudem ist Deponieplatz Mangelware, was den Druck erhöht hat, alternative Lösungen zu finden.

Zur Anwendung kommt ein Verfahren, das sich im Ausland vielfach bewährt hat, aber in der Schweiz bis jetzt nur selten das Mittel der Wahl war: die sogenannte thermische In-situ-Sanierung. Dabei werden Heizelemente in den Untergrund eingebracht, die Erde und Grundwasser so stark erhitzt, dass die chlorierten Kohlenwasserstoffe und das Wasser verdampfen. Über Röhren gelangt das gasförmige Gemisch aus einer Tiefe von voraussichtlich etwa maximal 18 Metern nach oben, wo ein Filter die giftigen Verbindungen zurückhält.

Diverse Gebäude müssen abgebrochen werden

Diese Garage/Einstellhalle muss weg. Bild: Markus Schoch

Drei Gebäude stehen den geplanten Arbeiten im Weg. Abgebrochen werden die Lagerhalle hinter dem Denner, die Garage/Einstellhalle westlich davon, das durch einen Brand im Jahr 2015 beschädigte und seither leerstehende Wohn- und Geschäftshaus bei der Mündung des Schwärzibachs sowie die danebenstehenden Wassertanks. Ausserdem müssten die unterirdischen Leitungen und Rohre im Bereich der beiden Problemzonen raus, sagt Reto Peterhans. Weil nicht ganz auszuschliessen ist, dass sich der Boden durch den Wasserentzug leicht senkt, wird der Untergrund bei den übrigbleibenden Gebäuden teilweise mit sogenannten Jettingpfählen stabilisiert.

Diese Gebäulichkeiten stehen der Sanierung im Weg. Erhalten bleibt nur das Trafohäuschen rechts vorne. Bild: Markus Schoch

Die Sanierung ist mit 13,2 Millionen Franken veranschlagt – plus 10 Prozent für Unvorhergesehenes. Allein die Stromrechnung soll sich auf 1,2 Millionen Franken belaufen, wobei es bei den aktuellen hohen Preisen sogar 1,8 Millionen Franken sein würden, sagt Reto Peterhans. 90 Prozent der Kosten soll die liquidierte und konkursite Raduner & Co. AG als Verursacherin der Umweltverschmutzung tragen, 10 Prozent die Reto Peterhans AG beziehungsweise die Gemeinde, die mit einem ganz kleinen Grundstück ganz vorne am See ebenfalls von der Sanierung betroffen ist.

Weil die Organe der Firma Raduner beziehungsweise die Versicherung wegen seit Jahren laufender Rechtsverfahren bis jetzt nicht zur Kasse gebeten und in die Pflicht genommen werden konnten, geht der Kanton in Vorleistung, damit es mit der Beseitigung der Altlasten vorwärtsgehen kann.

Reto Peterhans sieht Licht am Ende des Tunnels. Bild: Reto Martin (3.11.2014)

Wie das Areal in der Wohn- und Gewerbezone entwickelt werden soll, ist noch offen. Es brauche auf jeden Fall einen neuen Gestaltungsplan, sagt Reto Peterhans.

