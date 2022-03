Altlasten Zinctec-Areal in Egnach: Die neuen Besitzer müssen im schlimmsten Fall 48 Tonnen Zink aus dem Boden holen Der Kanton gibt den Eigentümern für die Sanierung bis ins Jahr 2031 Zeit. Diese lassen derzeit die Details von einem spezialisierten Büro abklären. Markus Schoch Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.30 Uhr

Die Hallen der Zinctec sind teilweise in einem schlechten Zustand. Bild: Raphael Rohner

«Wenn man diese leeren Fabrikhallen betritt, ist es ganz schön unheimlich», schildert ein Fotograf aus dem Kanton Thurgau seine Eindrücke aus der verlassenen Verzinkerei in Egnach. Der sogenannte Urban-Explorer, der lieber anonym bleiben möchte, gehört einer Sorte Fotografen an, die es sich zu einem Sport machen, verlassene und vergessene Orte zu besuchen, Fotos zu machen und alles unberührt zu lassen:

«So bleibt der morbide Charme der Gebäude lange erhalten und man sieht, wie die Natur sich die Räume zurückerobert.»

Bei der verlassenen Verzinkerei in Egnach hat dem erfahrenen Abenteurer jedoch der Atem gestockt: «Da bröseln die Stahlträger auseinander und es stinkt grauenhaft. Im Keller haben wir sogar mehrere auslaufende Chemietanks entdeckt – da wurde es uns zu gefährlich, und wir haben uns wieder aus dem Staub gemacht.»

Ein Feuerwehrauto ist untergestellt. Bild: Raphael Rohner

Die plötzliche Schliessung der Firma ist laut dem Fotografen im Innern der Industrieruine noch gut sichtbar: «In einem Pausenraum liegt der Znüni und die Tageszeitung vom Tag der Schliessung auf dem Tisch. Es ist, als wären die Arbeiter nur kurz rausgegangen und nie mehr an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.» Das verlassene Gelände fällt schon wegen der Vielzahl an abgestellten Fahrzeugen auf. Neuerdings steht sogar ein altes Feuerwehrauto in einem Unterstand. Erst kürzlich kam auch die aktive Feuerwehr zum Zinctec-Gelände: Einige Arbeiter zündeten im Fabrikareal Paletten an und verursachten einen Feuerwehreinsatz.

Sanierung eilt nicht

Vor bald vier Jahren hat die ehemalige Verzinkerei in Egnach beim Bahnhof den Betrieb eingestellt. Den damaligen Besitzern fehlte das nötige Geld für die anstehenden Investitionen in die marode gewordene Infrastruktur. Die 1964 gegründete Firma ist zwar Geschichte, ihre Hinterlassenschaft aber noch nicht. Über die Jahre ist einiges ins Erdreich gesickert, was dort nicht hingehört: 48 Tonnen Zink, eine halbe Tonne Ammonium und zwei Kilo chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW), wie Untersuchungen eines Gutachters ergeben haben.

Die Wibag AG in St.Gallen als neue Eigentümerin der Liegenschaft hat bis 2031 Zeit, die giftigen Altlasten im Boden zu entsorgen. Es eile nicht, sagt Martin Eugster, der Chef des kantonalen Amtes für Umwelt.

«Es besteht unmittelbar keine Gefährdung für die Umwelt.»

Fünf Pumpen auf dem insgesamt fast 20'000 Quadratmeter grossen Grundstück senken das Grundwasser ab und leiten es in eine kleine Kläranlage auf dem Gelände, von wo es in die Kanalisation gelangt. So sei Gewähr, dass keine Schadstoffe unkontrolliert ausgeschwemmt werden könnten, sagt Eugster. Regelmässige Messungen auch im unmittelbar an der Grundstücksgrenze vorbeifliessenden Wilerbach würden zeigen, dass die Konzentration problematischer Substanzen unter den Grenzwerten liegt.

Vordere Halle soll zwischengenutzt werden

Einzelne Dächer sind offen. Bild: Raphael Rohner

Sie seien derzeit daran, ein Sanierungskonzept auszuarbeiten, sagt Donat Bregenzer, der mit seinem Bruder Patrick und seiner Schwester Bettina Schlegel im Verwaltungsrat der Wibag AG sitzt und die Fensterfabrik Bresga AG in Egnach in unmittelbarer Nähe zum Zinctec-Areal führt. Mit den Detailabklärungen betraut sei ein spezialisiertes Büro. Die Resultate würden noch nicht vorliegen. «Ich kann im Moment nicht viel sagen.»

Zumal am Schluss ohnehin der Kanton alles absegnen müsse. So ist offen, wie viel von dem giftigen Material überhaupt ausgegraben und abgeführt werden muss. Die Altlasten können im Prinzip im Untergrund verbleiben, sofern keine Gefahr für die Umwelt besteht, sagt Amtschef Martin Eugster.

Und so ist auch offen, welche Gebäude dem Abbruch geweiht sind und welche nicht. Die Zinkbäder standen in der hinteren Halle, die bei der Sanierung am ehesten im Weg ist. Bregenzer sagt:

«Die 1'200 Quadratmeter grosse Halle vorne an der Luxburgstrasse wollen wir über kurz oder lang zwischennutzen, beispielsweise als Lager.»

Der Bedarf sei gross. «Wir haben jede Woche Anfragen.» Der Zustand des Gebäudes sei besser, als es den Anschein mache. Bilder von innen darf die «Thurgauer Zeitung» nicht machen.

Gewerbliche Nutzung steht im Vordergrund

Offen ist auch, wie die Wibag AG das Gelände in der Industriezone nach der Altlastensanierung nutzen will. «Alles ist möglich: Industrie, eine Mischnutzung oder eine Umnutzung», sagt Bregenzer. Im Vordergrund stehe jedoch die gewerbliche Nutzung. «Rundherum sollen sehr viele Wohnungen entstehen, und Werkraum ist gesucht.» Auf der Aachwiesen im Westen will die HRS drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 47 Wohnungen bauen, auf dem Luxburgerfeld im Osten gibt es Pläne für 450 Wohnungen, und auf dem Thurella-Areal auf der anderen Seite der Bahngleise für nochmals 150 Wohnungen.

