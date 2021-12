In Alterswilen wird eine Glocke zu Silvester von Händ geläutet

Alterswilen Mit Muskelkraft ins neue Jahr: Die alte Glocke erklingt an Silvester per Seilzug In Alterswilen wird zu speziellen Anlässen die zweitälteste Glocke des Thurgaus in der evangelischen Kirche noch von Hand geläutet. Auch zu Silvester wird Christian Spadin wieder in den Kirchturm steigen und am Glockenseil ziehen. Claudia Koch Jetzt kommentieren 31.12.2021, 04.10 Uhr

Christian Spadin läutet in Alterswilen jeweils die alte Glocke von Hand. Bild: Ralph Ribi

Zuoberst hängt sie, diese gut 430 Kilogramm schwere Glocke von 1362 und macht nebst den anderen, teilweise weit schweren fünf Glocken einen fast unscheinbaren Eindruck. Doch zu Silvester hat die zweitälteste Glocke im Thurgau für wenige Minuten ihren grossen Soloauftritt. Dann nämlich, wenn die fünf elektronisch gesteuerten das alte Jahr ausläuten, steigt Mesmer Christian Spadin die vielen engen Stufen hoch in die Glockenstube und lässt diese Einzelglocke erklingen.

«Fünf Minuten vor und fünf Minuten nach Mitternacht läute ich die Glocke von Hand, und das seit zehn Jahren», sagt Spadin, bei dem Stolz in der Stimme mitschwingt. Mehrere Meter lang ist das Seil, das von der Glocke herunterhängt. Eine Herausforderung auch für den Fotografen, Glocke und Mesmer aufs Bild zu bringen. Dank einer schmalen Leiter und Schwindelfreiheit ergibt sich eine aussergewöhnliche Perspektive.

Die Untengebliebenen legen den Kopf in den Nacken und bemerken an der alten Glocke einen unregelmässigen, ja fast ausgefransten Rand. «Daran erkennt man, dass die Glocke schon oft gedreht wurde», sagt Hans Jürg Gnehm aus Affeltrangen.

Glocken müssen gedreht werden

Gnehm ist Glockensachverständiger und ehemaliger Experte des Bundes. Der Experte erklärt den Grund für das Drehen der Glocke: «Nur zehn Prozent der Glocke dürfen ausgeschlagen werden, sonst leidet das Material und demzufolge der Klang.» Alle fünfzig Jahre sollten Glocken idealerweise um 60 Grad gedreht werden. Die übrigen fünf Glocken hängen noch wie ursprünglich aufgezogen, sagt Gnehm an Kirchenpräsident Hans Krüsi gewandt.

Jürg Gnehm, Hans Krüsi und Christian Spadin unter einer der neueren, automatischen Glocken. Bild: Ralph Ribi

Dieser kann mit eigenen Augen bestätigen: Die Inschriften sind von vorne zu lesen, die Glocken also noch nicht gedreht worden. Obwohl diese genau 75 Jahre alt sind. Aber was sind schon 50 respektive 75 Jahre, wenn man an die lange Einsatzdauer einer Glocke denkt. Denn Glocken werden für die Ewigkeit gegossen. Oder beinahe. «Neue Glocken werden in der Schweiz nur wenige bestellt», weiss der Experte.

In Deutschland hingegen, wo Glocken wegen der wertvollen Bronze-Zinn-Legierung während des Weltkrieges eingeschmolzen und durch Gussstahl-Glocken ersetzt wurden, werden immer wieder Glocken ersetzt. Des besseren Klangs wegen, sagt Krüsi, der sich auch für Glocken begeistert.

Beeindruckende Dynamik

Die evangelische Kirche in Alterswilen. Bild: Reto Martin

Nebst an Silvester wird die Einzelglocke noch zur Budget- und Jahresrechnungsversammlung der Kirchgemeinde geläutet. Dazu schützt sich Mesmer Spadin mit Ohrstöpsel und einem Pamir. Zuerst müsse er voll Gewicht reinlegen, bis er den Rhythmus gefunden habe, aber danach genüge ein kleiner Zwick, um die Glocke im Schwung zu halten.

«Wenn dann der ganze Glockenstuhl mitschwingt, ist die Dynamik sehr beeindruckend.»

Gelernt hat er dies von seinem Vorgänger, der 25 Jahre lang Mesmer der Kirchgemeinde war. Das bestätigt die lange Tradition des Glockenläutens in Alterswilen, die so gemäss Gnehm nur noch zwei-, dreimal im Thurgau vorkommt. Dass die Glocke von 1362 nicht wie üblich in den Schmelzofen wanderte, ist einer Einzelinitiative zu verdanken. Denn üblicherweise wurden die alten Glocken zur Herstellung der neuen eingeschmolzen. Nachhaltig und eben ewiglich.

Glocken in Alterswilen Die Inschrift der Einzelglocke in der evangelischen Kirche in Alterswilen lautet: LUCAS MARKUS MATHEUS IOHANNES ANNO DNI MCCCLXII. Damit sind die vier Evangelisten sowie das Herstellungsjahr 1362 gemeint. Wo die Glocke gegossen wurde, ist auf der Glocke nicht ersichtlich. Die übrigen fünf Glocken wurden in der Giesserei H. Rüetschi in Aarau gegossen und am Auffahrtstag, am 13. Mai 1936, aufgezogen. (clk)

