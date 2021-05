Alternativenergien Wärme im Bodensee wird zum Ersatz für Öl und Gas: Gemeinden und Städte wollen mit privaten Investoren die Energie im Wasser zum Heizen und Kühlen nutzen Lange fristeten sie ein Schattendasein. Jetzt sind thermische Seewasserwerke plötzlich en vogue. Aktuell gibt es Pläne in Steinach und Egnach. Andere wie Romanshorn beschäftigen sich ebenfalls mit der fast unerschöpflichen Energiequelle vor der Haustür. Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau würde die Entwicklung gerne mit Hilfe der TKB-Millionen vorantreiben. Markus Schoch 05.05.2021, 05.15 Uhr

Der Bodensee ist auch eine riesige Energiequelle. Bild: Ralph Ribi

Das Blatt hat sich gewendet. «Das Interesse an thermischen Seewasserwerken ist im Moment sehr gross», sagt Fabienne Eppisser von der kantonalen Abteilung Energie. Besonders weit ist man in Steinach, wo die Gemeinde mit der Ortsgemeinde und privaten Partnern kürzlich die See Energie AG gegründet hat. Im April hat Geschäftsführer Martin Frei damit begonnen, mögliche Kunden zu gewinnen – mit durchschlagendem Erfolg. Er sagt:

«Wir bauen zu 99,9 Prozent.»

Die kritische Schwelle sei schon fast erreicht. «Wir sind wirklich schon weit und bald da, wo wir sein wollten.»

Die Beteiligten am thermischen Seewasserwerk in Steinach. Dabei ist auch Martin Frei (zweiter von rechts). Bild: PD

Der Grund für die grosse Nachfrage: Das Angebot komme im richtigen Moment, sagt Frei. «Die Menschen sind heute gegenüber alternativer Energie aufgeschlossen.» Und vor allem sei der Anschluss auch preislich interessant, was ein Stück weit Glückssache ist. «Die in Frage kommenden Liegenschaften stehen nahe am See, und wir müssen mit der Leitung auch nur 650 Meter in den See hinaus, um das Wasser in 35 Meter Tiefe fassen zu können.» Die relativ kurzen Wege senken die Investitionskosten erheblich. Die Initianten veranschlagen sie mit insgesamt 8 Millionen Franken.

In Egnach soll im Sommer ein Vorprojekt vorliegen

Auf dem Luxburgerfeld in der rechten Bildhälfte ist eine riesige Überbauung mit 450 Wohnungen geplant, die mit Wärme aus dem Bodensee versorgt werden soll. Bild: Manuel Nagel

Vorwärts geht es auch in Egnach, wo auf diversen Baufeldern rund um den Bahnhof in den nächsten Jahren über 600 neue Wohnungen entstehen und mit Wärme beziehungsweise Kälte aus dem Bodensee versorgt werden sollen, was Investitionskosten von 6,5 Millionen Franken bedeutet. Der Gemeinderat hat kürzlich von einer Machbarkeitsstudie der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) für ein thermisches Seewasserwerk Kenntnis genommen. Jetzt erarbeiten diese zusammen mit dem Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) ein Vorprojekt, das Ende Sommer vorliegen sollte. Egnachs Gemeindepräsident Stephan Tobler sagt:

Stephan Tobler, Gemeindepräsident von Egnach. Bild: PD

«Ich zweifle nicht an der Realisierung der Pläne.»

Die Weichen sind bereits gestellt. Der Gestaltungsplan für das Thurella-Areal etwa sieht den Anschluss an ein thermisches Seewasserwerk vor. Erdsonden zu bohren, wäre teurer.

Der Kanton würde es begrüssen, wenn andere sich ein Beispiel an Steinach und Egnach nehmen würden. Und er setzt sanften Druck auf. Grössere Gemeinden und Städte auf Thurgauer Seite am Bodensee sind verpflichtet, in ihren bis 2022 zu erstellenden Energierichtplänen mögliche Standorte für grosse Wärmepumpenanlagen zur Nutzung der Wärme aus dem Bodensee zu bezeichnen.

Romanshorn hat sich verpflichtet, Kohlendioxidausstoss zu senken

Romanshorn etwa hat sich unlängst von einem Ingenieurbüro über die entsprechenden Möglichkeiten informieren lassen und eine grobe Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollten bis Ende Jahr vorliegen, sagt Bauverwalter Andreas Schuster. Danach gehe es darum, die Details zu klären.

Andreas Schuster. Bild: PD

Als Abnehmer von Seewärme komme die Badi, die geplante Überbauung auf dem ehemaligen Hydrel-Areal oder das Gelände im so genannten Hafenpark beim Fähreanlegeplatz in Frage. Dort soll dereinst Wohnraum für rund 1'000 Personen geschaffen werden. So jedenfalls sehen es die Pläne der Stadt vor. Den Auftrag aus Frauenfeld sehe er nicht als Zwang, sondern als möglicher Wegweiser in die Zukunft, sagt Schuster.

«Romanshorn ist Energiestadt und hat sich dazu verpflichtet, den Kohlendioxidausstoss zu senken.»



EKT will mit Geldern aus dem TKB-Topf das Know-how bündeln

Das EKT würde die Entwicklung gerne vorantreiben, um das riesige Energiepotenzial vor der Haustür auszuschöpfen. Dazu möchte sie mit interessierten Partnern eine neue Firma gründen, die entsprechende Projekte plant und realisiert. Der Idee zum Fliegen verhelfen sollen 25 Millionen Franken Anschubfinanzierung aus dem Topf mit den TKB-Millionen. So wie es derzeit aussieht, wird es aber kein Geld aus dem Börsengang der Bank für die Seethermie Thurgau AG geben. Der Antrag für finanzielle Unterstützung liegt mit der Gesamtnote 5,13 relativ weit abgeschlagen auf Rang 36. Die finanziellen Mittel reichen nur für die ersten 14.