Brennstoffzellen: FPT sucht Zusammenarbeit mit SBS

Alternativenergie Vielleicht fährt schon bald ein Kursschiff mit Wasserstoff auf dem Bodensee: Arboner Firma entwickelt Brennstoffzelle und sucht einen Partner für ein Pilotprojekt Diese Woche liessen sich Stadtpräsident Dominik Diezi und Regierungsrat Walter Schönholzer die Firma FPT zeigen. Der Besuch bei den Motorenforschern könnte etwas in Bewegung bringen. Markus Schoch 25.06.2021, 16.50 Uhr

Regierungsrat Walter Schönholzer, FPT-CEO Philip Scarth und Stadtpräsident Dominik Diezi im Gespräch über ein Speichermodul. Bild: Andrea Tina Stalder

Regierungsrat Walter Schönholzer dachte bis am Donnerstag, er kenne den Thurgau und die Betriebe in diesem Kanton. Der Besuch der FPT in Arbon mit ihren 250 Mitarbeitern belehrte ihn eines Besseren. «Ich war begeistert von dem, was ich gesehen habe.» Dass in den alt-ehrwürdigen Gebäuden der Firma Saurer im ehemaligen Werk 1 Spitzenforschung im Bereich von Industriemotoren und Antriebssystemen betrieben werde, habe ihn «total überrascht».

Die Ingenieure und anderen Spezialisten aus 18 verschiedenen Nationen optimieren einerseits Dieselmotoren für Lastwagen, Mähdrescher oder Schiffe und suchen andererseits nach Alternativen zu diesem Antrieb mit fossilem Brennstoff, dem die Politik mit verschärften CO 2 -Grenzwerten 2030 in gewissen Bereichen den Hahn abdrehen wird, sagte FPT-General Manager Philip Scarth.

FPT investiert viel in den Standort Arbon

Als Ersatz kommen Gas oder Biomethan beziehungsweise Strom aus Wasserstoff-Brennstoffzellen in Frage. In all diesen Bereichen treibt das Arboner Unternehmen die Entwicklung voran und investiert jährlich 4 bis 5 Millionen Franken. Die Vergangenheit sei verhältnismässig einfach gewesen, sagte Scarth.

Philip Scarth, General Manager Arbon der FPT. Bild: Andrea Tina Stalder

«Es gab Diesel und sonst nichts. Die Zukunft wird komplizierter.»

«Es geht um zentrale Forschungsfelder, wo wir weiter kommen müssen, wenn die Energiewende gelingen soll», sagte Stadtpräsident Dominik Diezi. Es sei deshalb sehr beeindruckend, dass die FPT «hochprofessionell und mit viel Engagement» an den Motoren von morgen arbeite.

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Andrea Tina Stalder

«Und ja, als Stadtpräsident ist man da schon auch ein wenig stolz, ein solches Unternehmen in Arbon zu haben.»

Der Standort gehöre zwar nicht zu den billigsten, sagte Scarth. Die Mitarbeiter mit ihrem grossen Wissen und ihrem Willen, die technischen Grenzen auszuloten, würden diesen Nachteil aber mehr als aufwiegen. «Sie sind der Erfolgsfaktor und der Grund, warum wir hier sind, hierbleiben und weiter investieren.»

SBS ist offen gegenüber einer Zusammenarbeit mit der FPT

Nach Meinung der FPT-Chefetage könnte der Thurgau aktuell konkret vom Arboner Know-how profitieren. Die Firma entwickelt eine Wasserstoff-Brennstoffzelle, die sich die Verantwortlichen gut als Energielieferanten auf einer Bodensee-Fähre vorstellen können. Er finde diese Idee reizvoll und würde es begrüssen, wenn sie weiterverfolgt würde, sagte Regierungsrat Schönholzer. Der Kanton könne in diesem Prozess aber nicht viel mehr als seine guten Dienste anbieten.

Regierungsrat Walter Schönholzer. Bild: Andrea Tina Stalder

«Ich bin sehr gerne bereit, den Türöffner zu spielen, um die richtigen Leute zusammenzubringen.»

Ein möglicher Gesprächspartner der FPT müsste sicher Hermann Hess sein, der Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS). Der Amriswiler Unternehmer zeigt sich offen gegenüber einer Zusammenarbeit mit den Arbonern. Er sagt auf Anfrage:

Hermann Hess, Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt. Bild: Reto Martin

«Für uns ist eine mögliche Kooperation durchaus von Interesse.»

Für die eigene Fähre komme der Einsatz von Brennstoffzellen derzeit aber nicht in Frage, da der Motor neu sei. Anders sehe es bei den Motorschiffen «Thurgau» und «Zürich» aus, deren Sulzer-Dieselmotoren das Ende der Lebenszeit erreicht hätten.

«Wir haben uns gerade am letzten Donnerstag im Verwaltungsrat wieder über Ersatzmöglichkeiten unterhalten», sagt Hess. Auch der Umstieg auf Wasserstoffantrieb sei ein Thema gewesen. Für welche Technologie sie sich am Schluss auch immer entscheiden würden: «Es muss machbar und bezahlbar sein.» An der Lieferfrist jedenfalls soll es nicht scheitern. Die FPT könnte die Brennstoffzellen in einem Jahr zur Verfügung stellen, versicherten die Verantwortlichen am Donnerstag.