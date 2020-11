Als Schocherswil vor 123 Jahren Geld für das erste Telefon im Dorf gesammelt hatte Schocherswil war die letzte Ortschaft in der Region, welche sich dazu entschied, ein Telefon anzuschaffen. Um es zu finanzieren wurden knapp 150 Franken gesammelt. Eugen Fahrni 11.11.2020, 11.35 Uhr

Vor 120 Jahren sammelten die Schocherswiler Einwohnerinnen und Einwohner Geld und kauften gemeinsam für 144 Franken das erste Telefon für die Gemeinde. Bild: PD

Heute gibt es nur noch wenige Leute, die nicht dauernd ein Handy mit sich herumtragen, um jederzeit Anrufe zu tätigen oder zu empfangen. Kaum zu glauben, aber erst vor etwa 120 Jahren gab es noch Orte im Oberthurgau, die überhaupt kein Telefon hatten, auch kein öffentliches und schon gar keine privaten Apparate. In den Jahren 1897/98 galt das Telefon als Luxus und für den einzelnen Menschen gar als unerschwinglich.

Geld sammeln für ein Telefon

Deshalb veranstaltete die Gemeinde Schocherswil im Jahr 1897 unter ihren Einwohnern eine Geldsammlung. Mit einer sogenannten «Subscription-Liste», die dem Ortsmuseum Amriswil von Ulrich Brüschweiler aus Zihlschlacht überbracht wurde, sammelten die Schocherswilerinnen und Schocherswiler Geld «zur Ermöglichung der Einführung und Erstellung eines Telefons in Schocherswil». Begründet wurde die Sammlung so:

«Nachdem bereits alle kleineren und grösseren Ortschaften des Kantons Thurgau von der nicht zu unterschätzenden überaus bequemen Erfindung des Telefons Gebrauch machen und zu diesem Zwecke eigene Stationen haben errichten lassen, wäre es wohl auch bald am Platze, wenn sich die Ortschaft Schocherswil mit Umgebung ins Telefonnetz einschalten liesse.»

Da zu dieser Zeit viele Einwohner dem Telefon nicht über den Weg trauten und es als «Teufelszeug» bezeichneten, mussten die Einwohner von Schocherswil mit einem Vergleich zu den Nachbargemeinden überzeugt werden. So hiess es dann weiter in der Sammlungsliste:

«Es sind die Vorteile eines Telefons schon jedermann gemeiniglich bekannt.»

«Und ein Vorteil für die Bevölkerung ist noch weiters der, dass nun sämtliche Ortschaften in unserer Umgebung, Biessenhofen, Erlen, Oberaach, Schrofen, Köpplishaus, Amrisweil, Hagenweil, Zihlschlacht, Sitterdorf und Bischofszell bereits schon mit dieser modernen Einrichtung versehen sind, auf diese Weise ist es bei noch kommenden Notfällen ein Leichtes, aus dieser oder jener Richtung rasche Hülfe zu requirieren. Bekanntlich haben ja neben den vielen Geschäfts- und Bankhäusern, nun auch sämtliche Ärzte in unserer Umgebung das Telefon.»

«Laut eingezogenem Berichte bei der Telefongesellschaft kostet die fertige Einführung eines Telefons in Schocherswil im ersten Jahre 142 Franken, im zweiten Jahre 112 Franken und sodann alle weiteren Jahre 82 Franken.»

Erfolgreiche Sammlung

Nun, die Sammlung verlief erfolgreich. Etliche Einwohner leisteten Beiträge zwischen zwei und sechs Franken an diese neumodische Einrichtung. Notar Brüschweiler (Ur-Grossvater und Grossvater von Ulrich Brüschweiler) leistete mit 20 Franken den höchsten Betrag, ihm folgten Albert Soller mit 15 Franken und die Witwe Brüschweiler mit 10 Franken. Die Spendenliste enthält weitere noch heute bekannte Namen wie Häberlin, Kradolfer, Stäheli, Keller, Allenspach, Soller, Müller, Weiss und weitere. Gesamthaft kamen 149 Franken zusammen. Fünf Franken bekam der Gemeindeweibel fürs Abholen der Spenden. Der restliche Betrag von 144 Franken reichte für die erste öffentliche Telefonstation in Schocherswil.

Die Nummer 35

Gemäss den Unterlagen der Denkmalpflege des Kantons Thurgau und des Brandkatasters wurde dieser erste «Teufelsapparat» dann am Haus Hauptstrasse 1 bei Notar Johannes Brüschweiler platziert. Auf der Nordseite wurde dafür ein «Oekonomieteil» angebaut für die Post, worin sich dann auch das erste Telefon von Schocherswil befand. Fast 30 Jahre später kam die Post dann mit dem öffentlichen Telefon in das Gebäude an der Hauptstrasse 3. Im Brandkataster wurde das heutige Restaurant Hecht im Jahr 1927 deshalb als «Wohnhaus, Wirtschaft zur Post» bezeichnet. Später dann, als es auch private Telefonapparate gab, erinnert sich Ulrich Brüschweiler, habe sein Grossvater und Urgrossvater die Nummer 35 gehabt.