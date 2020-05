Video Alphornklänge erwärmen die Herzen der Alterszentrum-Bewohner in Bussnang Die Evangelische Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken hat den Bewohnern des Altersheims am Donnerstag ein Konzert geschenkt. 07.05.2020, 16.59 Uhr

(red) Mit einem Ständli trösteten Malina Grimm und Fredy Schnyder gestern die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Bussnang über die derzeit komplett besuchsfreie Zeit hinweg. Sie spielten am Nachmittag im Garten des Alterszentrums einige schöne Melodien auf ihren Alphörnern. Vielen Zuhörerinnen und Zuhörern zauberten die beiden ein Lächeln ins Gesicht in sonst so schweren Zeiten.