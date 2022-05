Klangkünstler Roman Rutishauser im Brüggli zu Gast

Kunst «Alles fühlt sich richtig an, so wie es klingt»: Tonkünstler lockt Personal des Brüggli in Romanshorn aus der Reserve Was geschieht, wenn plötzlich ein Überraschungsgast auftaucht und während einer Woche mit musikalischen Mitteln ins soziale System eines Unternehmens eingreift? Welche Fragen werden aufgeworfen, welche Begegnungen ermöglicht, welche Prozesse ausgelöst? Ein soziales Experiment mit überraschenden Ergebnissen. Mark Riklin 13.05.2022, 13.25 Uhr

Roman Rutishauser war eine Woche zu Gast im Brüggli. Bild: Frosan von Gunten

«Der neue Mitbewohner wird am Sonntagabend einziehen. Sein Gepäck bringt er schon am Freitagabend und stellt es auf dem Car-Parkplatz ab», teilt Anita Pintarelli der Belegschaft des Sozialunternehmens Brüggli mit, während sie einen bunten Strauss voller Fragezeichen auf den Tisch stellt. Mehr will die stellvertretende Geschäftsleiterin nicht verraten. Einzig, dass sich die Fragezeichen im Laufe der Woche auflösen würden. Kein Wunder, geht das allgemeine Rätselraten sofort los, suchen die Mitarbeitenden nach einem Informationsleck und werweissen, wer und was sich wohl hinter dieser ungewöhnlichen Ankündigung verbergen könnte.