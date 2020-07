Alles abgesagt: Weshalb ein kleines Tägerwiler Festival die letzte Hoffnung für Open-Air-Gänger ist Fast alle Open Airs der Region sind abgesagt. Als letztes hat diese Woche auch das Open Air Berg-Birwinken die Segel gestrichen. Im Kalender verbleibt einzig das «Oben Toben» in Tägerwilen. Mario Testa 16.07.2020, 04.20 Uhr

Bei den Grossen ist es schon länger klar: Dieses Jahr gibt es kein Open Air St. Gallen, kein Open Air Frauenfeld, kein Summerdays Festival in Arbon. Die Coronapandemie verunmöglicht diese Anlässe mit Zehntausenden Besuchern. Open-Air-Fans setzten deshalb ihre Hoffnungen in die kleineren Festivals, um doch noch einmal in diesem Sommer Musik unter freiem Himmel erleben zu können, zu feiern und zu campen.

Doch auch das älteste Open Air der Schweiz, das «Bischofszeller», findet nicht statt, ebenso wenig das «Rock the Frog» in Hugelshofen oder das «Krach am Bach» in Tägerwilen – und seit Anfang Woche ist klar: Auch das Open Air Berg-Birwinken (OABB) fällt definitiv ins Wasser, nachdem es die Organisatoren noch von Anfang Juni auf Ende August verschoben hatten.

Verpasste Chance auf Bekanntheit

Manuel Krapf, Organisator Open Air Berg-Birwinken. Bild: Mario Testa

«Wir hatten grosse Hoffnungen, unser Festival durchführen zu können. Es hätte uns sicher geholfen, viele Gäste anzulocken und bekannter zu werden, da sonst ja keine Open Airs stattfinden», sagt Manuel Krapf, Vorstandsmitglied des Vereins OABB.

«Wir haben uns eine Schmerzgrenze von mindestens 300 Besuchern gesetzt, und als diese Limite aus Bern kam, wollten wir es durchziehen am Verschiebedatum im August.»

Anfang Woche hat der Verein OABB nun aber bekanntgegeben, dass es dieses Jahr kein «Rockfestival under dä Öpfelbömm» gibt. «Nun, da gewisse Kantone bereits wieder eine 100-Personen-Limite für Veranstaltungen eingeführt haben, wurde es für uns einfach zu unsicher.»

Keine Gemeindeanlässe - kein Open Air

Peter Stern, Gemeindepräsident Birwinken. Bild: PD

Die Gemeinde Birwinken hat auch keine Bewilligung für das Festival gegeben, wie Gemeindepräsident Peter Stern bestätigt. «Wir haben all unsere Anlässe wie das Gemeinde-Jubiläum oder die Bundesfeier abgesagt», sagt Stern.

«Konsequenterweise konnten wir dann auch dem Open Air keine Bewilligung geben. Aus unserer Sicht ist das ein Vernunftentscheid.»

Die Gemeinde wolle nicht die Verantwortung mittragen, wenn nach dem Festival 300 Personen in Quarantäne müssten. «Als Privatanlass dürfte das Open Air trotzdem durchgeführt werden, wenn das Privatgelände eingezäunt wird, um zu verhindern, dass mehr als 300 Personen da sind. Aber es würde dann die normale Ruhezeitverordnung gelten, es gäbe dazu keine Ausnahmeregeln wie in den vergangenen Jahren – also keine Musik bis Mitternacht oder sonntags», sagt Stern.

Bei diesen Vorgaben und dem grossen Zusatzaufwand würde sich das Rockfestival nicht mehr rechnen, sagt Manuel Krapf. «Wir versuchen, unseren Schaden nun möglichst gering zu halten, und hoffen auf das Verständnis unserer Partner. Seitens der Gäste bekommen wir viel positives Feedback. Sie haben sich bei uns bedankt, dass wir es zumindest probiert haben. Es hat bislang auch noch niemand sein Geld zurückverlangt.» Bereits gekaufte Tickets würden für kommendes Jahr ihre Gültigkeit behalten.

Tägerwiler führen ihr Festival durch

Markus Thalmann, Gemeindepräsident Tägerwilen und Kassier des Vereins Konzerte Tägerwilen. Bild: Reto Martin

So bleibt auf dem einst üppigen Festivalkalender nur noch ein Anlass bestehen in der Region. Das Oben Toben Festival in Tägerwilen am 14. und 15. August. «Bei uns kommen erfahrungsgemäss maximal 150 Gäste. Also können wir es gut durchführen», sagt Markus Thalmann, Gemeindepräsident und Kassier des organisierenden Vereins Konzerte Tägerwilen.

«Bei schönem Wetter kommen nun eventuell ein paar Leute mehr.»

«Wir werden beim Eingang alle Kontaktdaten erfassen. Auch Masken stellen wir zur Verfügung, wenn wir auch nicht von einer Maskenpflicht ausgehen.» Abstand halten sei mit Blick in die Vergangenheit gar kein Problem gewesen. «Wir haben genug Platz und werden natürlich auch darauf hinweisen.»