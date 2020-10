Alle müssen sich bewegen Der Streit um die Pergolen im Garten des «Roten Kreuzes» in Arbon spitzt sich zu. Die Stadt setzt dem Inhaber und Wirt des Betriebes das Messer an den Hals. Und dieser droht, Hotel und Restaurant zu schliessen, wenn es hart auf hart gehen sollte. Markus Schoch 30.10.2020, 04.30 Uhr

Markus Schoch, Redaktor der Thurgauer Zeitung in Arbon. Reto Martin

Gionatan Capuano stellt die Stadt Arbon vor die Wahl: Entweder Ihr lasst mich in Ruhe, bis die Gerichte abschliessend über die Pergolen entschieden haben, oder ich bin weg und verstelle das Restaurant an bester Lage direkt am Hafen auf Jahre hinaus mit einem Zaun.

Selbstverständlich kann sich die Stadt nicht erpressen lassen. Und trotzdem muss es ihr beziehungsweise der Politik irgendwie gelingen, den Wirt davon abzuhalten, das «Rote Kreuz» dichtzumachen. Andernfalls gäbe es am See in Arbon bald nichts mehr zu essen und zu trinken. Das «Metropol» ist bald seit vier Jahren mit Brettern vernagelt, und dass die «Wunderbar» zu macht, ist nur noch eine Frage der Zeit.

Über das Vorgehen von Capuano mag man geteilter Meinung sein. Er ist sicher mindestens eben so sehr Täter wie Opfer. Zum Täter geworden ist er aber nur, weil die gute Lage Fluch und Segen für ihn ist. Er kann das Hotel nicht erweitern und auch sonst kaum einen Nagel einschlagen, was erschreckend ist. Wo wenn nicht hier soll sich Arbon touristisch entwickeln? Und es muss nicht nur für ihn lächerlich sein zu hören, dass die Pergolen das Ortsbild stören, während nicht weit entfernt die HRS zwei Hochhäuser bauen will.