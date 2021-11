Affeltrangen Unterricht im Obstgarten der Schule: Affeltranger Primarschüler setzten Bäume und Beeren Der Schweizer Obstverband und die pädagogische Hochschule Nordwestschweiz bringen Kindern Pflanzen näher. Im Rahmen eines Projektes pflanzten Primarschulkinder in Affeltrangen nun zehn Bäume und Sträucher. Mario Testa 12.11.2021, 17.00 Uhr

Die Affeltranger Primarschüler pflanzen, angeleitet von Thomas Lehner vom Obstverband, ihren ersten Baum auf dem Schulgelände. Bild: Mario Testa

Äpfel, Birnen und Aprikosen sollen schon bald auf dem Gelände des Primarschulhauses in Affeltrangen spriessen. Am Freitagmorgen buddelten die Kinder zweier Klassen zehn löcher in den Rasen und pflanzten dort die Obstbäume, dazu ein Himbeerstrauch. Sie verdanken die willkommene Abwechslung im Unterricht einem Projekt des Schweizer Obstverbandes und der pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz (FHNW).