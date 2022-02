Affeltrangen Umbauten sollen für mehr Ruhe und Diskretion sorgen In den vergangenen drei Tagen haben Handwerker mehrere Wände im Gemeindehaus in Affeltrangen eingezogen. Zuvor herrschte im Grossraumbüro ein hoher Lärmpegel und auch der Datenschutz konnte nur ungenügend umgesetzt werden. Mario Testa 09.02.2022, 16.45 Uhr

Handwerker installieren die Holzwände mit grossen Glasscheiben in der Gemeindekanzlei Affeltrangen. Bild: Mario Testa

Am Montag und Dienstag war der Schalter der Gemeinde Affeltrangen geschlossen. Grund dafür waren Bauarbeiten im Gemeindehaus. Handwerker haben im Grossraumbüro mit vier Arbeitsplätzen sowie dem Schalter Wände eingezogen. «Im Grossraumbüro war es bislang einfach zu laut, die Mitarbeiter konnten sich kaum konzentrieren bei all den Telefonaten und Schalterbesuchen», sagt Gemeindepräsidentin Ursula Klaus. Auch den Datenschutz konnten man so nicht sicherstellen.

Ursula Klaus, Gemeindepräsidentin Affeltrangen. Bild: Mario Testa

«Jeder, der am Schalter stand, hat mitbekommen, was im Büro dahinter passierte – und umgekehrt.»

Deshalb habe der Gemeinderat beschlossen, das Grossraumbüro mit Wänden in drei Räume aufzuteilen, grosse Glasscheiben sorgen für Transparenz und genügend Licht in den Büros. Finanzverwalterin Fabienne Schnyder hat nun ein eigenes Büro und auch Sandra Schneider, Gemeindeschreiberin und Stellvertreterin Einwohneramt. Marco Zablonier, der Leiter des Einwohneramts teilt sich ein Büro mit der Lernenden Farah Haus. «Er betreut die Lernenden in der Gemeindeverwaltung und so passt das gut», sagt Klaus. Die beiden sind mit Sandra Schneider, der stellvertretenden Leiterin des Einwohneramts, auch für den Schalter zuständig.

Wände und neue Bürostühle

Für die Umbauten auf der Gemeindekanzlei hat der Gemeinderat 24’000 Franken ins Budget aufgenommen. «Diese Investition hat uns der Souverän mit der Bewilligung des Budgets 2022 an der Versammlung gut geheissen», sagt Ursula Klaus.