Affeltrangen: Eine Viertelmillion für Studie für neue Turnhalle

Affeltrangen Turnhallen-Neubau nimmt Fahrt auf Es ist am Donnerstagabend eine kurze Angelegenheit mit wenigen Stimmberechtigten und noch weniger Gegenstimmen zu den traktandierten Geschäften der Primarschulgemeinde Lauchetal. Christoph Heer 05.12.2021, 16.15 Uhr

Schulpräsident Roland Friedl führt durch die Versammlung der Primarschule Lauchetal. Bild: Christoph Heer

Die Primarschule in Affeltrangen braucht eine neue Turnhalle. Die Schulbehörde mit Präsident Roland Friedl möchte dazu Architekturbüros beauftragen, eine Studie mit Kostenberechnung für den Neubau einer Turnhalle auszuarbeiten. Architekt Werner Keller erklärt dem Souverän die Wichtigkeit eines solchen Ausschreibungsverfahrens und sagt, dass es Stand jetzt, selbstredend noch zu früh sei, um über mögliche Baukosten zu sinnieren. «Wenn wir von einer neuen Halle sprechen, kann man jetzt unmöglich präzise und seriöse Zahlen nennen», sagt der Architekt.

Dieses «Kind» stecke wahrlich noch in den Kinderschuhen, doch jetzt geht die ganze Planung so richtig los. Denn der 31-köpfige Souverän genehmigt, bis auf zwei Enthaltungen, einstimmig den Kredit in der Höhe von 250’000 Franken für den Studienauftrag. Im Idealfall, so erklärt es Schulpräsident Roland Friedl, sollte in rund einem Jahr ein Projekt vorgestellt werden können. In einer zeitnahen eingesetzten Baukommission werden nebst Behördenmitgliedern und dem Architekten auch zwei Vertreter der hiesigen Vereine Einsitz nehmen.

Eigenkapital deckt Aufwandüberschuss

Absolute Einstimmigkeit herrscht überdies zu allen anderen Traktanden. So wird der Steuerfuss auf seinen 67 Prozent beibehalten und das Budget 2022 wird ebenso abgesegnet. Dieses rechnet im kommenden Jahr mit einem Defizit in der Höhe von knapp 80'000 Franken, welches aus dem Eigenkapital gedeckt wird. Nach weiteren kurzen Inputs zu den Legislaturzielen durch Schulleiter Marcel Rohner, der Zusammenarbeit mit dem Freibad in Stettfurt durch Behördenmitglied Thomas Beier und der abgeschlossenen Heizungssanierung des Kindergartens in Zezikon durch Behördenmitglied Michael Schmid, schliesst Roland Friedl die Versammlung nach knapp einer Stunde.