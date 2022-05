Affeltrangen: Superhelden machen Musik am Unterhaltungsabend

Affeltrangen Superhelden machen Musik in Affeltrangen Die Musikgesellschaft Affeltrangen hat am Samstagabend ihren Unterhaltungsabend mit Musik und Theaterspiel durchgeführt. Auch die Jugendmusik wirkte erstmals mit. Christoph Heer 08.05.2022, 16.10 Uhr

Die Musikgesellschaft Affeltrangen spielt unter der Leitung von David Hänsenberger. Bild: Christoph Heer

Als Superhelden treten die Affeltranger Musikantinnen und Musikanten am Samstagabend auf die Bühne, beobachtet von Besuchern, welche die Sitzgelegenheiten in der Halle bis auf den letzten Platz besetzen. Essen, Trinken, Musik geniessen und Lachen, wenn der übergewichtige Superman mit seiner angebeteten Superwoman ins Scheinwerferlicht tritt. Kugelrund ist sein Bauch, doch wer ihn kennt, der weiss, als Trompetenspieler braucht er später die nötige Power und viel Luft. Denn das «Deep Purple Medley», «Rosen aus dem Süden», oder «Merry go round» verlangen vom Bläser-Ensemble alles ab. Dass nichts schief geht, dafür sorgt Dirigent David Hänsenberger.