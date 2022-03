Evangelisch Affeltrangen: Glanzresultat für den neuen Pfarrer

Affeltrangen Pfarrer Emanuel Memminger löst Ehepaar Hollweg ab An der Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrangen wählten die Stimmberechtigten den neuen Pfarrer mit einem Glanzresultat ins Amt. Die Pläne für eine Urnenwand in Braunau muss die Kirchenvorsteherschaft nach Ablehnung durch den Souverän überarbeiten. Christoph Heer 29.03.2022, 16.10 Uhr

Kirchenpräsident Rolf Zimmermann gratuliert Ute und Emanuel Memminger zur Wahl. Bild: Christoph Herr

Nach der Kündigung von Karen und Michael Hollweg hat die Vereinigungskommission die Aufgabe erhalten, als Pfarrwahlkommission zu amten. In Emanuel Memminger wurden sie demnach auch fündig und schlugen ihn am Sonntagabend dem 79-köpfigen Souverän als neuen Pfarrer für Evangelisch Affeltrangen-Braunau-Märwil vor. Vorgängig hat sich Memminger, der aktuell noch im aargauischen Bergdietikon angestellt ist, an einem Gottesdienst vorgestellt.