Affeltrangen «Ich denke, die Leute wollen wieder raus und etwas erleben»: Das Lauchetaler Gewerbe macht sich für ihre Gala bereit Im Lauchetal soll nach 20 Jahren wieder eine Gewerbeausstellung stattfinden. Die Organisatoren hoffen auf Wetterglück, und dass sich viele Gewerbetreibende für die Messe anmelden. Das Rahmenprogramm soll demnächst noch festgelegt werden. Sabrina Bächi 14.02.2022, 16.40 Uhr

Das Gelände der Blättler GmbH in Affeltrangen: Hier soll die Gala durchgeführt werden. Bild: PD

Im Lauchetal soll es nach 20 Jahren wieder eine Gewerbeausstellung geben. Der Name: «Gala 2023». Jack Ott ist OK-Präsident der Gewerbeausstellung und erzählt, wie es zu diesem Vorhaben kam: «Zwei Affeltranger Gewerbetreibende haben vor zwei Jahren auf den Gemeinden im Umkreis angefragt, ob etwas geplant sei. Dadurch wurde ein Aufruf gestartet und man konnte sich für das Organisationskomitee melden.» So sei auch er dazu gestossen. Um der Gewerbeausstellung eine juristische Form zu geben, wurde ein Verein gegründet, welchen Ott präsidiert.

Nun beginnt nach langer Vorplanung und bereits sieben OK-Sitzungen die Umsetzung. Bald schon sollen die Aussteller gesucht werden. Zwischen 60 und 70 Gewerbetreibende sollen mit von der Partie sein. Durchgeführt werden soll die Gala auf dem Areal der Blättler Holzbau GmbH in Affeltrangen.

«Dort gibt es eine grosse Halle, in die wir rund 45 Aussteller reinbringen», erklärt Ott. Im Aussenbereich in einer überdeckten Halle könnten weitere 15 bis 25 Aussteller Platz finden. «Wir werden für die Stände einen Messebauer beauftragen», sagt Ott. Es soll professionell daherkommen und ein möglichst breites Publikum ansprechen.

Das Einzugsgebiet der Oberstufe Affeltrangen

«Es können sich alle Aussteller melden, die im Einzugsgebiet der Sekundarschulgemeinde Affeltrangen arbeiten», sagt Ott. Man habe sich für diesen geografischen Bereich entschieden, damit auch die Gemeinde Bettwiesen involviert ist.

Jack Ott, OK-Präsident «Gala 23». Bild: PD

«Auf der anderen Seite ist Stettfurt nicht im Einzugsgebiet. Die Stettfurter Gewerbetreibenden orientieren sich Richtung Matzingen, wo es bereits eine Gewerbeausstellung gibt.»

Vom 12. bis zum 14. Mai 2023 wird die Gala durchgeführt. «Am Sonntag ist Muttertag, wir sind jetzt noch in Abklärung, ob man allenfalls einen Brunch durchführen könnte», sagt Ott. Grundsätzlich soll die Messe für alle offen sein. Für Kinder möchte man eine Kinderecke bieten.

Auch für die Unterhaltung soll abends gesorgt sein. «Wir wissen aber noch nicht, was. Dies zu organisieren, wird bald anstehen», sagt der OK-Präsident. Für das leibliche Wohl ist ein Foodtruck-Konzept geplant. «Ich finde, die Wurst gehört sicher dazu, aber wir wollen Abwechslung bieten.»

Das Budget ist bereits verabschiedet

Jack Ott hofft, dass Anfang Mai das Wetter für die Messe mitspielt. Als nächster Schritt steht nun der Gewerbeapéro der Gemeinde Affeltrangen an, zu welchem alle Gewerbetreibenden des Einzugsgebietes eingeladen werden. Dort will das OK informieren und Aussteller anwerben. Dann sollen auch die Attraktionen fürs Rahmenprogramm gesucht werden. Das Budget wurde bereits verabschiedet.

In dieser Halle soll die Gewerbeausstellung durchgeführt werden. Bild: PD

Klar ist, sagt Ott, dass man ohne Sponsoren die Gala nicht durchführen könnte. Am Ende hoffen die Organisatoren natürlich auch, dass viele Aussteller dabei sind und es einen grossen Publikumsandrang gibt. «Ich habe aber ein gutes Gefühl», sagt Ott. «Ich denke, die Leute wollen wieder raus, wollen etwas erleben.»