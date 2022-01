Für Ruhe und Ordnung: Affeltrangen will ein neues Reglement

Affeltrangen Gemeinderat will Klarheit über Ruhe und Ordnung in der Gemeinde In der Gemeinde Affeltrangen liegt derzeit ein neues Reglement öffentlich auf. Es soll klar regeln, welche lauten Tätigkeiten in den Dörfern bis wann erlaubt sind. Der Gemeinderat reagiert mit dem Reglement auf eine Häufung von Beschwerden in den vergangenen zwei Jahren. Mario Testa 17.01.2022, 16.55 Uhr

Gemeindepräsidentin Ursula Klaus mit dem neuen Reglement für Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Bild: Mario Testa

Rasenmähen über Mittag ist nicht erlaubt, ebenso wenig abends nach 20 Uhr, samstags schon ab 18 Uhr nicht mehr. Wer wild campieren will in Affeltrangen, braucht dazu eine Bewilligung der Gemeinde, auch wer eine Kundgebung durchführen will. Diese und viele weitere Punkte soll in Affeltrangen künftig das Reglement über Ruhe, Ordnung und Sicherheit regeln.