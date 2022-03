Sekundarschule Affeltrangen: Keine Geldsorgen trotz Defizit

Trockenheit St.Gallen warnt vor grosser Waldbrandgefahr – in einigen Teilen des Kantons gilt bereits ein Feuerverbot

Das Kantonsforstamt stuft die Waldbrandgefahr in den Regionen Rheintal, Werdenberg, Sarganserland und Walensee als gross ein. In den restlichen Regionen ist die Waldbrandgefahr erheblich. Die Bevölkerung wird gebeten, in diesen Gebieten keine Feuer im Freien zu entfachen. In den Gemeinden im Sarganserland sowie in Amden und Weesen gilt bereits ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe.