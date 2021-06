Affeltrangen 45 Minuten bis zum Ende eines Kapitels Nach dem Zusammenschluss der Evangelischen Kirchgemeinden Affeltrangen, Braunau und Märwil erfolgte am Montagabend die letzte Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch-Affeltrangen. Um 20:45 Uhr war die hiesige Kirchgemeinde Geschichte. Christoph Heer 15.06.2021, 16.43 Uhr

Die Mitglieder der Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrangen mit Präsident Rolf Zimmermann an ihrer letzten Versammlung. Bild: Christoph Heer

Auch für Kirchenpräsident Rolf Zimmermann war es die letzte Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrangen. Doch bleibt er – im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern – auch in der neuen Behörde nach dem Zusammenschluss der Vorsitzende. «Das vergangene Jahr war geprägt von verschiedenen Vorarbeiten zur zusammengeschlossenen Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil. Schon im Januar 2020 wurden an der ersten gemeinsamen Versammlung die zukünftige Gemeindeordnung und die Aufgaben sowie Kompetenzen der Vereinigungskommission in der Übergangsphase beschlossen», sagt Zimmermann.