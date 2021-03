ÄRGER UM ZETTEL «An die unzufriedenen Deutschen»: In Ermatingen sorgt ein fremdenfeindlicher Aushang für Empörung An der indirekten Aufforderung, das Land zu verlassen, stört sich nicht nur ein Schweizer Einwohner. Der umtriebige Gewerbepräsident bezieht den Angriff auf sich und findet, das gehe zu weit. Beide erwarten vom Gemeinderat, eine öffentliche Stellungnahme. Und diese kommt auch. Urs Brüschweiler 27.03.2021, 05.30 Uhr

Der Aushang, der für Unmut sorgt. Bild: PD

«So etwas geht einfach nicht!»

Reto Meister ist empört. Grund für die Aufregung ist ein Aushang, der vor einigen Wochen in Ermatingen verbreitet worden war. Schlicht fremdenfeindlich sei dessen Inhalt, stellt der 67-jährige Einwohner des Unterseedorfes fest. Tatsächlich richtet sich der Aushang gegen eine spezifische Ausländergruppe, nämlich an «die mit dem Gemeinderat unzufriedenen Deutschen Mitbewohner von Ermatingen». Ihnen gilt die Aufforderung: «Es muss niemand in der schönen Schweiz bleiben.» Unterzeichnet ist der anonyme, in Grossbuchstaben verfasste Zettel mit: «Ein besorgter echter Schweizer». Es habe mehrere solche Aushänge gegeben, erklärt Meister, etwa bei den Unterflurcontainern in der Gemeinde. «Beim Abfall, wo es eigentlich auch hingehört», sagt Meister.

Angriff auf die IG Ermatingen

Uli Mack

Gründer der IG Ermatingen Bild: Rahel Haag

Aufgefallen und sauer aufgestossen ist der Zettel auch Uli Mack. Er ist Deutscher, lebt allerdings als gebürtiger Konstanzer schon Jahrzehnte in Ermatingen und engagiert sich aktiv im Dorf. Mack ist Präsident des Gewerbevereins und gründete vor kurzem auch die IG Ermatingen, eine Bürgervereinigung, die Ideen und Vorschläge sammelt und sich als Bindeglied zwischen der Bevölkerung und dem Gemeinderat versteht. Er sagt:

«Natürlich beziehe ich diesen Angriff auf mich.»

Unschweizerisches Verhalten

Spekulieren über die Urheberschaft will er nicht. «Offenbar jemand, der sonst keine Argumente hat.» Mack betont: «Ich hab zwar einen breiten Rücken. Aber über dieses tiefe Niveau, das es in Ermatingen früher nicht gegeben hat, bin ich dann schon erschrocken.» Solche Diffamierungen hält er schlicht für «unschweizerisch». «Es sollte doch immer nur um die Sache gehen in politischen Auseinandersetzungen.»

In den Ermatinger Geschäftsmitteilungen, einem lokalen Anzeiger der vom Gewerbeverein herausgegeben wird, publizierte Mack am 15. März im Namen der IG Ermatingen ein Foto des Aushangs. Darunter in fetten Buchstaben einzig die Worte:

«Wir finden: Das geht zu weit!»

Feindseligkeiten gegen Deutsche hat Mack in Ermatingen auch schon anderweitig festgestellt. Er habe auch schon Rückmeldungen erhalten von IG-Mitgliedern, die nun nicht mehr namentlich zu ihren Verbesserungsvorschlägen stehen wollten, aus Angst vor eben solchen Anfeindungen.

Ein Signal an die vielen Deutschen im Dorf

«Ich hätte nicht gedacht, dass solche Sprüche in Ermatingen salonfähig sind», sagt Mack. Ihn und auch Reto Meister stört nicht nur der Aushang an sich, sondern das Fehlen einer öffentlichen Reaktion des Gemeinderates. Offenbar haben die Werkhofmitarbeiter die Zettel zwar entfernt, aber eine Stellungnahme in den Gemeindemitteilungen blieb bisweilen aus. Meister hat zwar persönlich eine Antwort von Gemeindepräsident Urs Tobler erhalten, aber er findet, eine öffentliche Distanzierung wäre hier unbedingt angebracht. Insbesondere auch als Signal an die zahlreichen Deutschen Einwohner Ermatingens.

Der Gemeinderat verurteilt die Aktion

Urs Tobler

Gemeindepräsident Ermatingen Bild: Kevin Roth

«Der Gemeinderat verurteilt diese anonyme Aktion und der Inhalt ist nicht angebracht und despektierlich.»

Das sagt Tobler auf Anfrage dieser Zeitung. Selbstverständlich distanziere man sich von solchen Aussagen. Er habe auch sofort reagiert und die Entfernung der Aushänge veranlasst, als er davon Kenntnis erhalten hatte. Die Reaktionen, welche er vor allem nach dem Inserat in den Ermatinger Geschäftsmitteilungen erhalten habe, seien entsprechend beantwortet worden. Und in den nächsten Mitteilungen werde die Stellungnahme des Gemeinderats auch öffentlich publiziert. Tobler sieht allerdings kein grundlegendes Problem in Ermatingen. Die Gemeinde wisse ja auch nicht, wer und was hinter dem Zettel stecke. «Wir haben in Ermatingen einen Ausländeranteil von rund einem Drittel. Und ich habe noch nie festgestellt, dass es im Zusammenleben diesbezüglich Probleme gab».