Änderungsauflage erfolgt erst nach den Sommerferien: Vorläufiges Schweigen über Dutzende Einsprachen im Zusammenhang mit der Arboner Ortsplanungsrevision  

Vor dem Hintergrund der Ortsplanungsrevision stellt sich nicht zuletzt die Frage nach dem Projekt Riva, den Zwillingstürmen, durch welche der Generalunternehmer HRS das leerstehende Hotel Metropol ersetzen will. Der Stadtrat hatte bereits einen Vorschlag für einen Gutachter eingebracht, der die Lage beurteilen soll. Es war aber unklar, ob er allen passt – die Thematik ist mit viel Kritik verbunden (die Thurgauer Zeitung berichtete). Auf die Frage, ob man unterdessen jemanden für das Gutachten bestimmt habe, sagt Stadtpräsident Dominik Diezi: «Ja, inzwischen wurde eine Gutachterin beauftragt.» Allerdings will er auch auf wiederholte Nachfrage den Namen nicht bekannt geben. Ebenso verhält es sich mit Einzelheiten betreffend den Fragekatalog, den sie behandeln soll. Diezi sagt lediglich: «Der Auftrag für das Gutachten besteht in der Prüfung der städtebaulichen Qualität des Projekts unter Berücksichtigung nationaler Richtlinien.» Verschiedene Teilfragen würden gestellt. «Wir werden informieren, sobald das Gutachten vorliegt.» (tva)