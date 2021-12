Weihnachtsmarkt Ermatingen klein aber fein

Adventszeit Klein aber fein: Der Ermatinger Weihnachtsmarkt trotzt mit regionalen Angeboten der Pandemie Vier Tage lang freuten sich die Bewohner der Unterseegemeinde über kulinarische, kunsthandwerkliche und musikalische Angebote auf dem Bahnhofsvorplatz. Margrith Pfister-Kübler 21.12.2021, 12.10 Uhr

Schlangenbrot bräteln bei der Pfadi war ein beliebtes Angebot. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Mit knapp 20 Ständen gehört der Ermatinger Weihnachtsmarkt zu den kleinen seiner Art. «Wir ziehen es durch, halten uns an die BAG-Vorschriften und lassen uns nicht von der Pandemie besiegen», sagt Organisator Ulrich Spreiter am vergangenen Samstag. Vier Tage Weihnachtsmarkt – von Donnerstag bis Sonntag – auf dem Bahnhofsvorplatz in Ermatingen waren heuer möglich, nachdem im Jahr zuvor alles ausgefallen war. Die Besucher – es war rund ein Drittel weniger als üblich – fanden dafür lobende Worte.