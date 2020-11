Die Glocken der Stiftskirche St.Pelagius läuten in der Nacht nicht mehr

Die Problematik ist keineswegs neu. Auch nicht in Bischofszell. Den Stein so richtig ins Rollen brachten im Jahr 2019 jene 21 Einwohner, die eine baurechtliche Anzeige einreichten, da sie sich vom nächtlichen Läuten der Kirchenglocken in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. «Als vom Stimmvolk gewählte Behörde ist der Stadtrat verpflichtet, geltendes Recht umzusetzen», erklärte Stadtpräsident Thomas Weingart damals. Daran konnte auch eine von 97 Personen unterzeichnete Petition nichts ändern. Diese Einwohner wollten das nächtliche Läuten der Kirchenglocken beibehalten. Die Forderung nach einem ganztägigen Schweigen der Glocken wies der Stadtrat mit dem Hinweis auf die lange kirchliche Tradition Bischofszells zurück. Die in Auftrag gegebene Langzeit-Lärmmessung ergab, dass die vom Glockengeläut verursachten Emissionen in der unteren Altstadt als störend zu bewerten sind, und zwar – je nach Standort – in erheblichem bis sehr starkem Mass. Der Stadtrat gab den beiden betroffenen Kirchgemeinden bis Ende 2020 Zeit, Massnahmen zur Lösung des Problems umzusetzen. (st)