Gottlieben: SRF-Sendung Schweiz aktuell live aus der Drachenburg

Livesendung Grosser Auftritt für Gottlieben im Fernsehen, auch wenn es nur acht Minuten waren Die SRF-Sendung Schweiz aktuell sendete am Freitagabend live einen Beitrag zur Renovierung von Waaghaus und Drachenburg. Inka Grabowsky 11.07.2021, 17.05 Uhr

Nik Knüsel, Katharina Locher, Frank Purschwitz und Stephan Glattfelder schauen sich die Sendung im Replay an. Bild: Inka Grabowsky

Eine Medienmitteilung im Frühjahr hatte das Interesse des Schweizer Fernsehens geweckt: Die historischen Gasthäuser Waaghaus und Drachenburg wurden von einer Stiftung übernommen, damit sie nicht als Spekulationsobjekt enden. Statt Eigentumswohnungen soll es weiter Gastlichkeit geben. Die Geschichte brachte nun Moderatorin Katharina Locher, Kameramann Frank Purschwitz sowie Tontechniker Stephan Glattfelder an den Seerhein. Schon am Nachmittag begannen sie, alles für die Liveschaltung um 19.12 Uhr vorzubereiten. Mit einer Drohne filmten sie Bilder von Gottlieben, und bereits vorab hatten die Journalisten einen Beitrag mit Denkmalschützer und Architektin gedreht, um die Geschichte der Häuser zu erklären. Auch Vorbesitzerin Anita Bischler-Hummel kam zu Wort und betonte, wie zufrieden sie sei, dass die Stiftung die Verantwortung übernimmt.

Die Akkus des Mikrofons sind im dümmsten Moment leer

Während die TV-Zuschauer die idyllischen Bilder genossen, war es vor Ort überaus spannend. Bei den drei Stellproben war immer alles gut gegangen, doch in den drei Minuten, in denen der Einspielfilm lief, brach plötzlich die Leitung zur Regie in Zürich zusammen. Katharina Locher musste mit ihrem Smartphone improvisieren, um ihren Einsatz zu bekommen. Fünf Sekunden Verzögerung gab es. Und dann waren 18 Sekunden von dem Start auch noch die Akkus des Mikrofons leer. Tontechniker Glattfelder wechselte sie in Rekordtempo.

Stiftungspräsident Knüsel trug die Aufregung bei seinem ersten überregionalen TV-Auftritt mit Fassung. Souverän brachte er seine Botschaft an, wie lohnenswert es sei, die noch fehlenden elf Millionen für das 25 Millionen Projekt aufzubringen. Gemeindepräsident Paul Keller parierte cool die Unterstellung, Gottlieben habe ausser Waaghaus und Drachenburg nicht viel zu bieten. Er zeigte sich zwar dankbar für das Engagement der Stiftung, betonte aber, es gebe mit der einzigartigen Natur und dem schönen Dorfkern noch weitere Gründe, Gottlieben zu besuchen.