Abtimmung Berg bleibt die steuergünstigste Gemeinde im Bezirk Trotz eines prognostizierten Defizits belassen die Stimmberechtigten den Steuerfuss bei 42 Prozent. Mario Testa 17.01.2021, 13.59 Uhr

Ein Bild aus besseren Tagen: Gemeindeversammlung im 2020. Bild: Mario Testa

Am Sonntag hat in Berg eine Urnenabstimmung anstelle der Gemeindeversammlung stattgefunden. Laut einer Mitteilung der Gemeinde haben 482 der 2327 Stimmberechtigten an der Abstimmung teilgenommen. Haupttraktandum war das Budget 2021. Der Gemeinderat rechnet für dieses Jahr mit einem Defizit von rund 310000 Franken.