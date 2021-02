Abstimmungskampf Stadthaus-Gegner verteilen Schokolade auf dem Kreuzlinger Boulevard Am 7. März entscheiden die Kreuzlinger Stimmberechtigten über die Initiative «zur Freihaltung der Festwiese». Die Initianten haben mit einer süssen Aktion nochmals auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. 23.02.2021, 16.40 Uhr

Einige Stadthaus-Gegener verteilen auf dem Kreuzlinger Boulevard Schokolade. Bild: PD

(red) Am vergangenen Samstagvormittag haben Initianten «zur Freihaltung der Festwiese» in Kreuzlingen 40 Gramm schwere Tafeln Schokolade mit dem Aufdruck «Ja! Zur Initiative am 7. März» verteilt. Die Aktion habe sinnigerweise über eine Distanz von 111 Metern auf dem Boulevard zwischen Stadthaus und Swisscom-Gebäude stattgefunden, heisst es in einer Mitteilung.