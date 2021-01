Initianten bezichtigen den Kreuzlinger Stadtrat der Lüge

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger hält an der Aussage fest, dass mit dem Stadthaus-Neubau die genannten Quadratmeter Freifläche verbleiben würden. Der Perimenter messe rund 15'000 Quadratmeter. Der Fussabdruck des Stadthauses (ohne Tiefgarage und Laubengang/Pergola) messe rund 2'600 Quadratmeter. «Somit verbleiben rund 12'000 Quadratmeter Freiraum mit Grünflächen.» Auch was die kostenneutrale Umsetzung möglicher Änderungen betrifft, wiederholt der Stadtpräsident: «Innerhalb des 2016 vom Volk bewilligten Kreditrahmens kann auch ein aufgrund der EKD-Stellungnahme optimierter Stadthaus-Neubau realisiert werden, zumal es sich tendenziell um Reduktionen handelt.» Dies betreffe in erster Linie den Laubengang beziehungsweise die Pergola, welche möglicherweise verkleinert oder filigraner würden und ein Tiefgaragenaufgang, dessen oberirdische Bauteile voraussichtlich entfallen. Kostenintensiveren Massnahmen das Absenken der Tiefgarage oder des gesamten Stadthauses seien unter anderem sowohl aus Gründen der Hindernisfreiheit wie auch der städtebaulichen Einordnung enge Grenzen gesetzt. Für die Planung der Festwiese sind im Kredit insgesamt über 3 Millionen Franken allein für die Umgebungsgestaltung vorgesehen. «Dieser Betrag ist ausreichend.» Die sehr konkreten Hinweise und Empfehlungen der EKD würden bei einer weiteren Planung geprüft und berücksichtigt. Zur finanziellen Situation sagt Niederberger: Das Stadthausprojekt ist im Finanzplan berücksichtigt und verkraftbar. Unberechenbarer seien aus Sicht des Stadtrates Mehrkosten in der Planung, welche beispielsweise bei einer Annahme der Initiative entstehen würden, da ein alternatives Projekt erarbeitet werden müsste.