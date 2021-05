Raperswilen will den Dorfbach revitalisieren

Abstimmung Freigang für den Dorfbach: Raperswilen entscheidet an der Urne über einen Beitrag von 525'000 Franken für die Bachöffnung Die Raperswiler Stimmberechtigten entscheiden an der Urne über die Rechnung 2020 sowie über einen Kreditantrag in Höhe von 833'0000 Franken. Mit dem Geld soll einerseits die marode Abwasserleitung saniert und andererseits der Dorfbach revitalisiert werden. Kurt Peter 31.05.2021, 11.40 Uhr

Gemeindepräsidentin Gaby J. Müller in ihrem Büro in Raperswilen. Bild: Mario Testa

Während die Gemeindeversammlung im vergangenen Dezember noch in Anwesenheit der Stimmberechtigten durchgeführt werden konnte, «ist dies im Sommer leider nicht möglich und das Risiko der Versammlung auf dem Schulhausplatz im Regen wollen wir nicht eingehen», schreibt Gemeindepräsidentin Gaby J. Müller in der Botschaft. So muss über die beiden traktandierten Geschäfte am 13. Juni an der Urne abgestimmt werden.