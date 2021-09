Münsterlingen informiert über den geplanten Kindertreff

Abstimmung «Das Neubauprojekt ist finanziell tragbar»: Der geplante Kindertreff in Münsterlingen soll 2,4 Millionen Franken kosten Am 26. September entscheiden die Stimmberechtigten über einen Neubau auf dem Gelände der Primarschulgemeinde Münsterlingen. Im Rahmen der Nacht der Politik wurde auch über den Hafen informiert. Inka Grabowsky 01.09.2021, 16.30 Uhr

Münsterlingens Gemeindepräsident René Walther und Schulpräsidentin Catherine Rutishauser weibeln für den Neubau des Kindertreffs. Bild: Inka Grabowsky

«Ein Ja zum Kredit wäre ein Ja zur Familie und zur modernen Gesellschaft!»

Eine berufstätige Mutter setzt mit ihrem flammenden Appell den Schlusspunkt der Diskussion über den neuen Kinderhort bei der Nacht der Politik der Gemeinde Münsterlingen.

Zuvor hatte schon die Präsidentin der Schulgemeinde Catherine Rutishauser eingeräumt, sie betrachte den Abend weniger als unverbindlichen Infoanlass denn als Werbeveranstaltung. Ihrer Ansicht nach ist der Neubau für 2,4 Millionen Franken ohne vernünftige Alternative. Ursache dafür ist die Demografie: Nach den Sommerferien im kommenden Jahr werden mehr Kinder als bisher den Kindergarten besuchen. Es muss drei Klassen geben, die logischerweise auch drei Gruppenräume brauchen.

Dem Kindertreff, der im Gebäude des Kindergartens eingemietet ist, wurde also wegen Eigenbedarfs gekündigt. Die politische und die Schulgemeinde, die gemeinsam für Defizite des Hort-Trägervereins geradestehen und das Projekt für die familienergänzende Betreuung von Kindern initiiert hatten, mussten sich etwas einfallen lassen. Derzeit besuchen rund hundert Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter Hort und Mittagstisch, die Spielgruppe für die Kleineren hat bereits Wartezeiten. Der Bedarf ist also unbestritten.

Finanzierung ist durchgerechnet

«Ein Provisorium wäre teuer und nicht nachhaltig», sagt Gemeindepräsident René Walther. Auch er wirbt für die Annahme des Kreditbegehrens am 26. September: «Das Neubauprojekt ist finanziell tragbar.» Architekt Hanspeter Müller ist in Hinblick auf die Abstimmung zuversichtlich:

«Wir bekommen positive Rückmeldungen. Und es muss ja etwas passieren – Container wären wirklich keine gute Lösung.»

Innerhalb eines halben Jahres hatte er das zweistöckige Gebäude geplant. Neben dem Hartplatz auf einer Linie mit der Bächlihalle sind die Visiere schon ausgesteckt, die Baubewilligung ist beantragt. «Wenn wir damit nicht schon vor der Abstimmung begonnen hätten, gäbe es keine Chance, bis zum Beginn des Schuljahres 2022/23 fertig zu sein.»

Die Visualisierung zeigt, wie der Kindertreff dereinst aussehen soll. Bild: PD

Der Hafen ist auf gutem Weg

Längst beschlossen ist der Ersatz des bisherigen Bojenfelds vor Münsterlingen durch einen Hafen mit rund 185 Liegeplätzen – je nach Grösse der Boote können es auch mehr sein. Gemeindepräsident Walter nutzte die Nacht der Politik, über den Stand zu berichten. Eine Jury hat im Juni aus drei Vorschlägen das Siegerprojekt für die Gestaltung des Hafens an Land gekürt. Parallel dazu läuft beim Kanton der überarbeitete Konzessionsantrag über die Wasserseite.

Den Auftrag an die Wasserbauingenieure hatte man Ende April vergeben. «Derzeit arbeiten 30 Leute daran, alles zu planen und zu organisieren», sagt Walther. In zwei Wochen sollen Baukommission und Gemeinderat über das Architekturprojekt «Kurs» beraten, im November könnten die Pläne öffentlich aufliegen. Gibt es keine Einsprachen, wäre im April der Baubeginn. In Betrieb gehen könnte der Hafen im Frühjahr 2023.