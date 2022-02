Arbon: Architekt verlangt ENHK-Gutachten zum Riva

Abstimmung «Fürchtet sich unsere Exekutive vor dem Ergebnis eines unabhängigen Gutachtens?»: Stadtrat Arbon gerät wegen «Riva» immer mehr unter Druck Seit Jahren fordern die Gegner des Projektes Riva ein Gutachten von der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission. Diese soll Antwort auf die Frage geben, ob die über 40 Meter hohen Zwillingstürme mit dem Ortsbildschutz verträglich sind oder nicht. Die Stadt könnte eine solche Expertise in Auftrag geben. Doch sie zögert. Markus Schoch Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.10 Uhr

Visualisierung der geplanten Überbauung auf dem Metropol-Areal. Bild: PD/Nightnurse Images AG

Die Verantwortlichen bei der Stadt lagen lange falsch. Es sei ihnen nicht möglich, von der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) entsprechende Abklärungen zum Projekt Riva einzufordern, wurde Stadtpräsident Dominik Diezi nicht müde zu betonen. Seine Antwort war immer die gleiche: «Wir können nicht.» Tatsächlich könnte die Stadt, wenn sie nur wollte, stellte der Chef der kantonalen Denkmalpflege im letzten November im Interview mit der «Thurgauer Zeitung» richtig. Die Anfrage müsste allerdings über ihn beziehungsweise sein Amt laufen, sagte Giovanni Menghini. Und er sehe keinen Grund, warum er einer entsprechenden Bitte der Stadt nicht nachkommen sollte.

Kurt Sonderegger. Bild: Ralph Ribi

Kurt Sonderegger versteht nicht, warum die Stadt nicht endlich handelt und die Expertise in Auftrag gibt. Sie sei zentral für die rechtliche Beurteilung der Pläne der HRS für den Bau von zwei Hochhäusern auf dem «Metropol»-Gelände. In einem offenen Brief wendet sich der Arboner Architekt und Vertreter der mittlerweile aufgelösten IG Metropol an den Gesprächen am Runden Tisch jetzt an Stadtpräsident Dominik Diezi. Sonderegger bittet ihn eindringlich, umgehend die nötigen Schritte in die Wege zu leiten, damit möglichst bald eine Antwort von neutraler Stelle auf die für ihn alles entscheidende Frage vorliegt: Ist Riva mit dem Ortsbildschutz und der überlagerten Zone gemäss Inventar der schützenswerten Ortsbilder Schweiz (Isos) vereinbar oder nicht?

Andernfalls werde die Bevölkerung einen Bauchentscheid treffen müssen, wenn der Gestaltungsplan für die beiden über 40 Meter hohen Zwillingstürme zur Abstimmung komme, sagt Sonderegger, der zwischen 2008 und 2015 der Arboner Ortsbildschutzkommission angehörte. Und er fragt sich:

«Fürchtet sich unsere Exekutive vor dem Ergebnis eines unabhängigen Gutachtens?»

Begutachter sind befangen

Die Unbedenklichkeitserklärung fürs Riva im Bericht zum entsprechenden Gestaltungsplan ist für Sonderegger eine Farce. Sie stamme aus der Feder desjenigen Planungsbüros, das seinerzeit in der Jury gesessen habe, die Riva zum Siegerprojekt im Architekturwettbewerb erkor. Das gleiche Planungsbüro habe dann gleich auch noch den dazu passenden Gestaltungsplan erarbeitet, und es berate darüber hinaus die Stadt bei der laufenden Ortsplanungsrevision, mit der den beiden umstrittenen Hochhäusern der Weg geebnet werden soll. Wenn jemand in dieser Frage befangen sei, dann dieses Planungsbüro, sagt Sonderegger. Dessen Beurteilung der beiden Hochhäuser mit Blick aufs Isos sei deshalb nicht viel wert.

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Ralph Ribi

Diezi lässt auf Anfrage offen, wie es weitergeht. Der Stadtrat habe noch nicht entschieden, ob es jetzt nach Auflage des Gestaltungsplanes sinnvoll wäre, die ENHK anzurufen. Sonderegger versteht das Zögern nicht. Die Stadt vergebe sich absolut nichts, wenn sie sie über ihren Schatten springe. Im Gegenteil:«Sie würde Fakten schaffen.» Zeit bleibe noch genug, sagt Sonderegger. Als die Stadt 2005 via Kanton in einer anderen Sache eine Stellungnahme bei der ENHK angefordert habe, sei diese nach dreieinhalb Monaten auf dem Tisch gelegen. Die Abstimmung über den Gestaltungsplan findet frühestens Ende September statt, vielleicht auch erst Ende November – also in acht Monaten oder später. Klar ist bis jetzt nur, dass der Termin im Mai zu früh kommt, weil die Stadt unter anderem zuerst noch die Einsprachen behandeln muss.

Denkmalpflege hält Gutachten für unnötig

Der Chef der kantonalen Denkmalpflege, Giovanni Menghini, hält ein Gutachten der ENHK für unnötig. «Die Stadt Arbon hat sich mit der Frage des Ortsbildes sehr sorgfältig auseinandergesetzt und das Projekt Riva genau so aufgegleist, wie eine Behörde dies mustergültig tun sollte», sagte er im November gegenüber der «Thurgauer Zeitung». Von sich aus werde die Denkmalpflege deshalb nicht auf die ENHK zugehen. «Ich sehe dafür schlicht keinen Grund.»

Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Isos), auf das sich Sonderegger und die IG für ein Seeufer ohne Hochhäuser in ihrem Kampf gegen Riva immer wieder berufen, werde oft missverstanden, sagt Menghini. «Es ist keine heilige Bibel.» Der Stadtrat könne von den darin festgelegten Zielsetzungen abweichen, wenn er sich rechtsgenüglich damit und mit allenfalls entgegenstehenden weiteren öffentlichen Interessen auseinandergesetzt habe.

Sonderegger lässt keinen guten Faden am Stadtrat

Das Hotel Metropol steht seit vielen Jahren leer. Wenn die Baubewilligung für eine neue Überbauung vorliegt, kann es abgebrochen werden. Bild: Max Eichenberger

Sonderegger hat längst jegliches Vertrauen in den Stadtrat verloren, der seiner Meinung nach in den letzten acht Jahren ein blamables Bild abgegeben hat. Die Behörde habe sich zum Handlanger der HRS gemacht. Sonderegger sagt:

«Sie ist von der Volksvertretung zur Interessenvertretung mutiert.»

Entgegen der Empfehlung einer Hochhausstudie des Büros Feddersen & Klosermann-Städtebau aus dem Jahr 2009 und entgegen früherer und gegenteiliger Beschlüsse habe der Stadtrat aus dem Nichts 2019 das «Metropol»-Gelände zum Standort für Hochhäuser erklärt, um Riva möglich zu machen. Für Sonderegger ein inakzeptables Vorgehen. Ins gleiche Bild passe, dass der Stadtrat 2020 Knall auf Fall den Auftrag für ein Gutachten bei einer Professorin auf Eis gelegt habe, die klären sollte, ob Riva mit dem Ortsbildschutz vereinbar sei oder nicht. «Die Gründe sind bis heute nicht geklärt.»

Das stimme so nicht, sagt Stadtpräsident Diezi. «Das Gutachten wurde zunächst sistiert, um die Ergebnisse des runden Tischs abzuwarten.» Danach sei es kein Thema mehr gewesen, weil klar geworden sei, dass die Ergebnisse von den Beteiligten nicht akzeptiert worden wären. «Es hätte schlicht keinen Sinn ergeben, diesen Weg weiterzugehen.»

Abstimmungsdatum IG wirft Stadtrat Wortbruch vor Für die IG Seeufer ohne Hochhäuser (SoH) stellt sich die Frage, was wichtige Beschlüsse des Arboner Stadtrats noch wert sind. In einem Communiqué zitiert sie einen am 22. Dezember von Stadtpräsident Dominik Diezi unterzeichneten Beschluss des Stadtrats. Der Wortlaut: «Der Gestaltungsplan Riva wird den Stimmberechtigten innert 6 Monaten seit Einreichung der Unterschriftenlisten zur Abstimmung unterbreitet.» Die Frist begann Mitte Dezember zu laufen. Doch letzte Woche teilte der Stadtrat mit, die Abstimmung könne im Mai noch nicht stattfinden. Die IG hält diesen Wortbruch für unverständlich und befremdlich, möglicherweise auch von politischer Taktik gesteuert, schreibt sie in einer Mitteilung. Dass noch Abklärungen erforderlich seien, habe sich abgezeichnet. «Sie hätten früher und zielstrebig in Angriff genommen werden müssen.» So werde die Bevölkerung unnötig lange auf die Folter gespannt. Die IG fordert nun eine rasche, verbindliche Bekanntgabe des Abstimmungstermines. Das Datum werde zu gegebener Zeit zu entscheiden sein, sagt Stadtpräsident Dominik Diezi. (mso)

