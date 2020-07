Abschluss mit Zuckerguss: Sulgerinnen und Sulger essen Crèmeschnitte mitten auf der Strasse Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Sulger Hauptstrasse lud die Baufirma die Anwohner zu einem Apéro ein. Monika Wick 26.07.2020, 16.15 Uhr

Anwohnerinnen und Anwohner feiern das Ende der Sanierung der Sulger Hauptstrasse und sitzen auf der Fahrbahn. Bild: Monika Wick

Die Zeit, in der die Sulger Umwege in Kauf nehmen mussten, um in der Migros ihre Einkäufe zu tätigen, ist vorbei. Auch Chauffeure, die ins Industriegebiet wollen, haben wieder freie Fahrt. Nach einjähriger Bauphase ist die Sanierung der Hauptstrasse und die Erstellung einer Aufspurung samt Lichtsignal auf Höhe der Migros abgeschlossen.