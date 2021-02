ABSCHLUSS Das Gesparte für die Raiffeisen-Abende soll den Genossenschaftern zugutekommen Die Raiffeisenbank Regio Altnau ist gut aufgestellt und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Insbesondere das Kerngeschäft habe sich sehr erfreulich entwickelt. 15.02.2021, 16.30 Uhr

Harry Brunner, Björn Firnhaber und Daniel Geiser (Bild: PD)

(red) Die Raiffeisenbank Regio Altnau hat ein anspruchsvolles Jahr hinter sich. Im Zentrum standen, trotz einschränkender Massnahmen, die Aufrechterhaltung der Beratungstätigkeit, der Kontakt zu den Kundinnen und Kunden sowie die rasche und unkomplizierte Unterstützung der Firmenkunden in der Region. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 75 Covid-Kreditanträge mit einem Volumen von rund 7,5 Millionen Franken verarbeitet und ausbezahlt, wie es in einer Mitteilung heisst.