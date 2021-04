Abschied Sie war dem Alterszentrum Weinfelden42 Jahre lang treu. Nun geht Erika Zingg in Pension Die 64-jährige diplomierte Pflegefachfrau hat fast ihr gesamtes Berufsleben im Alterszentrum Weinfelden verbracht. Nun tritt sie in den Ruhestand und blickt zurück auf ein letztes, strenges Pandemiejahr. Mario Testa 02.04.2021, 17.20 Uhr

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Alterszentrums Weinfelden stehen für Erika Zingg Spalier. Bild: Mario Testa

Sie wurden heute Zuhause abgeholt und wurden im Rollstuhl sitzend ins Alterszentrum chauffiert. Haben Sie sich über der Empfang mit Spalier gefreut?

Erika Zingg: Ja. Das war eine tolle Überraschung. Mit so was hab ich überhaupt nicht gerechnet.

42 Jahre waren Sie als Pflegerin und Teamleiterin im Alterszentrum tätig. Was hat Sie so lange hier gehalten?

Dass ich so lange am selben Ort arbeiten würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das Team im Alterszentrum ist toll und mir haben sich immer wieder Chancen und Möglichkeiten geboten. Deshalb bin ich geblieben.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?

Erika Zingg im Garten des Alterszentrums vor dem Osterbaum. Bild: Mario Testa

Ich mag die Arbeit mit älteren Menschen sehr. Das hat damit angefangen, dass ich in jungen Jahren meinen Grossvater zuhause pflegte. Im Alterszentrum hat man viel länger Kontakt mit den Bewohnern als beispielsweise in einem Spital. Da erfährt man so viel von der Biografie der Menschen. Auch dass wir immer Lernende hatten, hat mir sehr gut gefallen. So blieb ich auf dem neusten Stand.

Wie hat sich die Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Es ist eine strenge Zeit. Gerade im November als wir viele Fälle hatten, kamen wir an unsere Grenzen: die Sicherheitsmassnahmen, die Menschen in Isolation, die ganze Montur, die wir anziehen mussten. Das war sehr streng. Auch die Bewohner haben darunter sehr gelitten. Erst einmal wegen des Norovirus hatten wir ähnliche Zustände.

Was machen Sie nun mit der neu gewonnen Freizeit?

Ich kümmere mich sehr gerne um meine Enkelkinder. Dazu gehe ich gerne joggen, wandern und biken. Zudem habe ich nun endlich Zeit, um ausgiebig zu kochen.