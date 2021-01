Abschied Lego und Ferien für den langjährigen Weinfelder Feuerwehrkommandanten Den traditionellen Schlussrapport kann die Feuerwehr Weinfelden dieses Jahr nicht durchführen. Stadtrat und Nachfolger danken Stefan Jünger für seinen 30-jährigen Einsatz deshalb im kleinen Rahmen. Mario Testa 13.01.2021, 11.30 Uhr

Stadtrat Hans Eschenmoser, der neue Feuerwehrkommandant Jürgen Bröll und die weiteren Kommandomitglieder lassen den zurücktretenden Stefan Jünger (Mitte) hoch leben. Bild: Mario Testa

«In einem normalen Jahr wäre mir der Abschied sicher schwerer gefallen», sagt Stefan Jünger im Sicherheitszentrum Weinfelden. «Ich hätte gerne gewusst, wie es wäre, weiterhin daneben zu stehen, aber doch nicht dabei zu sein.» So weit kam es aber nicht, nachdem der langjährige Weinfelder Feuerwehrkommandant per Anfang März aus seinem Amt zurücktrat und Jürgen Bröll an seine Stelle nachrückte, ging aufgrund der Coronasituation nicht mehr viel in der Feuerwehr Weinfelden und auch Jünger hatte in seinem neuen Job viel zu tun.