Abfallkonzept In Weinfelden sind die Hälfte aller geplanten Unterflurcontainer erstellt Seit dieser Woche liegen erneut Baugesuche der Stadt Weinfelden für drei Unterflurcontainer auf. Die Stadt hat damit rund die zweite Hälfte der bis zu 80 neuen Entsorgungsmöglichkeiten errichtet. Mario Testa 21.01.2021, 13.44 Uhr

Bauamtschef Martin Belz anlässlich der Inbetriebnahme des ersten Unterflurcontainers von Weinfelden vor vier Jahren. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 15. März 2017)

36 Unterflurcontainer gibt es bereits in Weinfelden. Sie wurden in den vergangenen drei Jahren gebaut. Zum Schluss sollen es etwa 70 bis 80 solcher Container sein, sagt der zuständige Bauamtschef Martin Belz: «Wir sind auf Kurs. Was wir aber in den vergangenen Jahren schon gemerkt haben, sind die Unterschiede zwischen Mehrfamilienhaus-Quartieren und Einfamilienhaus-Quartieren.»