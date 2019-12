93 – 58 – 95: Eine Amriswiler Körperschaft wurde noch etwas attraktiver Die Schulbürger aus Amriswil, Hefenhofen und Sommeri heissen eine Steuersenkung von drei Prozent gut. Manuel Nagel 03.12.2019, 11.35 Uhr

Turnusgemäss führte Schulpräsident Christoph Kohler dieses Jahr in der Turnhalle Sommeri durch die Budgetversammlung. Bild: Manuel Nagel

Sie wurde diesen Herbst zehn Jahre alt und ist bereits äusserst attraktiv. Und am Montagabend wurde sie noch etwas attraktiver: die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri. 93 Schulbürgerinnen und Schulbürger kamen am Montagabend in der Turnhalle Sommeri zusammen und beschlossen in der 58 Minuten dauernden Budgetversammlung, der neue Steuersatz solle 95 Prozent betragen.