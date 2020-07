Reportage Eine Familie aus Sachsen fährt 700 Kilometer in den Thurgau für «Fünf-Sterne-Luxus pur» Auf dem Campingplatz Täschliberg in Winden herrscht Hochbetrieb. Vorwiegend Schweizer Gäste verbringen hier ihre Ferien, es hat aber auch vereinzelt ausländische Gäste, die weite Wege zurückgelegt haben. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 27.07.2020, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Familie Huntemann aus Dresden und Familie von Atzigen aus dem aargauischen Leimbach. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

Zwischen den grossen schattenspendenden Apfelbäumen haben sie ihr Zelt aufgeschlagen. Plaudernd sitzt die ganze Familie draussen am Tisch und geniesst ihre Campingferien. Manuela und Anton von Atzigen aus dem aargauischen Leimbach sind hier Stammgäste zusammen mit ihren beiden Kindern. Bereits zum elften Mal verbringen sie ihre Sommerferien auf dem Manserhof im Täschliberg bei Winden.

«Erstmals waren wir hier, als unsere Tochter Larissa sechs Monate alt war. Wir haben damals einen kleinen beschaulichen Ort gesucht und sind dabei auf Mansers gestossen», erzählt Manuela von Atzigen. Mittlerweile sei der Manserhof zu ihrem zweiten Zuhause geworden. «Wir haben keine lange Anfahrtszeit, und es ist gemütlich in der Natur. Zudem ist der Campingplatz übersichtlich, und die Kinder können sich frei bewegen. Auch haben wir genügend Platz, um unser grosses Familienzelt aufzustellen», schwärmt Anton von Atzigen.

Einmal im Jahr gibt es Blumen vom Mann

Angesprochen auf die zwei Blumensträusse, die den Zelteingang beidseitig schmücken, verrät Manuela von Atzigen mit einem herzlichen Lachen:

«Einmal im Jahr bekomme ich von meinem Mann Blumen geschenkt – und dies immer in den Sommerferien.»

Die Blumen seien frisch gepflückt vom Feld in der Nähe. Die Familie aus dem Kanton Aargau geniesst die zahlreichen schönen Bade- und Spielplätze am Bodensee. Bei Schlechtwetter stehe jeweils Shopping in Arbon auf dem Programm. Doch in den vergangenen drei Jahren habe das Wetter immer mitgespielt. «Ein, zwei Tage Regen ist erholsam und gehört einfach zum Campieren», ist Anton von Atzigen überzeugt.

Der Vorteil am grossen Zelt liege darin, auch drinnen zusammen verweilen zu können. Und die Gummistiefel seien immer mit im Gepäck, damit sich die Kinder auch bei nassem Wetter auf dem angrenzenden Bauernhof bei Mansers austoben können. Für die beiden sei es immer ein Highlight, in den Ferien auf dem Hof mitzuhelfen, unter anderem im Stall. Coronabedingt fänden allerdings dieses Jahr die Attraktionen im kleineren Rahmen statt. Sommerferien auf dem Manserhof seien immer etwas Besonderes. Die Familie ist sich einig und sagt:

«Ein Jahr ohne Manser-Camping können wir uns gar nicht vorstellen. Uns würde etwas fehlen.»

Wenige Meter von Familie von Atzigen entfernt, campiert Familie Huntemann. Almut und Jörg Huntemann sind mit ihrem Wohnwagen zu ihrem Urlaubsziel in Winden rund 700 Kilometer gefahren. Mit dabei sind auch ihre drei Kinder und der Familienhund. Huntemanns wohnen in Dresden, der Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen. In Rothenburg ob der Tauber hat das Ehepaar mit seinen Kindern übernachtet. «Wir haben uns dort die mittelalterliche Stadt angeschaut», sagt Almut Huntemann.

Begeisterung über freien Seezugang bei der Luxburg

Die Mutter von vier Kindern – eines verbringt zurzeit Wanderferien in Österreich – erzählt, dass sie zum ersten Mal auf dem Manserhof sind. Vor zwei Jahren seien sie in Neuchâtel und im Lauterbrunnental gewesen. «Da es uns damals in der Schweiz so gut gefallen hat, wollten wir wieder hierher kommen. Meine Schwester hat mir dann vom Appenzellerland erzählt und uns die Bodensee-Region empfohlen», sagt Almut Huntemann.

Die Familie aus Deutschland ist am Vortag auf dem Manserhof angekommen. Sie sind begeistert – sie hätten etwas Familienfreundliches mit Tieren gesucht – und dies bei Mansers auch gefunden. «Nach unserer Ankunft fuhren wir noch an den Bodensee – zur Luxburg in Egnach. Vom freien Seezugang waren wir sehr beeindruckt», äussert sich Almut Huntemann und meint:

«Das ist ja Fünf-Sterne-Luxus pur.»

Für sie sei es Urlaub, wenn sie nicht gleich an die nächste Hausfassade schauen müsse. «Wir geniessen die Aussicht hier mit dem Blick auf Wiesen und Felder. Nach dem langen Lockdown haben wir uns gefreut, endlich wieder raus zu können.»

Vom Bodensee an den Vierwaldstättersee

Huntemanns haben im vergangenen Jahr ihren Urlaub auf dem Manserhof gebucht. Schliesslich hätten sie aber gebangt, ob die Grenzen überhaupt geöffnet würden. Die Erleichterung sei gross gewesen, als sie erfuhren, dass ihrem Urlaub nichts mehr im Wege steht. Zehn Tage werden sie nun bei Mansers bleiben. Geplant ist noch eine Wanderung im Appenzellerland. Anschliessend geht es dann weiter mit dem Wohnwagen an den Vierwaldstättersee, wo ebenfalls ein Campingplatz reserviert ist.

Dominik Manser, Landwirt und Betreiber des Campingplatzes Täschliberg.

Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer

«Ohne Reservation geht gar nichts. Auf unserem Campingplatz gibt es erst ab dem 9. August wieder freie Plätze.»

Das sagt Dominik Manser, Betriebsleiter des Manserhofes, mit Bedauern. Dieses Jahr seien Campingplätze besonders beliebt. Dominik Manser erzählt, dass er momentan jeden Tag etwa drei Stunden E-Mails und Telefonanrufe zu beantworten habe – oftmals von Leuten, die noch kurzfristig einen Platz suchen. Während des Gesprächs klingelt dann auch ständig sein Smartphone. Und immer wieder ertönt dieselbe Antwort:

«Wir sind komplett ausgebucht.»

Auch einem Camper aus Holland muss Manser eine Absage erteilen. Es kämen immer viele Urlauber aus dem Ausland, vor allem aus Holland – ein Grossteil seiner Gäste seien jedoch Schweizer. Dieses Jahr gäbe es nur wenige Ausländer, die gebucht hätten – wegen Corona.

Radroute von Amsterdam nach Rom führt hier durch

Manchmal kämen Holländer mit ihrem Velo nur für eine Zeltübernachtung auf den Manserhof. Es seien Leute, die eine individuelle Radreise von Amsterdam nach Rom machen. «Und diese Veloroute führt genau bei uns vorbei», erklärt Dominik Manser. Das Campieren sei bei den Holländern beinahe zu einem Volkssport geworden. Die Schweizer Berge und die Seen seien ein grosser Kontrast zur holländischen Landschaft.

Dominik Manser erwähnt, dass bei ihm Touristen eigentlich aus der ganzen Welt campieren – so waren schon Gäste hier beispielsweise aus Kanada, Brasilien, Russland, Israel, Australien, Nordafrika und Asien. Das Interesse an unkomplizierten, naturnahen Campingferien steige von Jahr zu Jahr. Momentan erlebe die Schweiz einen Camping-Boom – und dies auch dank der Coronakrise.