Karin Bernet hat Hoffnung für den Schweizer Frauenfussball

50 Jahre Frauenfussball «Wir sind auf einem gutem Weg»: Karin Bernet hat Hoffnung für den Frauenfussball Einer Spielerin der heutigen Zeit das Fussball spielen zwar nicht untersagt, doch dieselben Chancen wie die Männer haben sie noch nicht. Johanna Lichtensteiger 20.11.2021

Karin Bernet spielt beim FC St. Gallen-Staad im Mittelfeld. Bild: Ralph Ribi

Karin Bernet ist seit dem Jahr 2019 Mittelfeldspielerin des FC St. Gallen-Staad. Aufgewachsen ist die 26-jährige in Istighofen.

In welchem Alter haben Sie begonnen, Fussball zu spielen?

Karin Bernet: Relativ früh, ich hatte schon mit vier oder fünf Jahren den Ball an den Füssen und ging mit acht in einen Verein. Ich war und bin fasziniert von der Teamarbeit. Auch meine Cousine in der Fussballnationalmannschaft spielte da sicher eine Rolle.

Spielten Sie damals gegen Knaben?

Ja, bis zur U15. Ich hatte auch das Gefühl, ich sei ihnen ebenbürtig. Ich war das einzige Mädchen. Doch danach wurde es schwierig. Männerfussball ist schneller. Dafür spielen Frauen ehrlicher und es gibt ein schöneres Spiel.



Sie arbeiten 100 Prozent in einem Büro, wie balancieren Sie Ihre Karrieren?

Ich sehe Fussball als mein Hobby und bin froh um den Ausgleich zur Arbeit. Doch da die Spiele an den Wochenenden sind und die Trainings abends ist es so gut planbar.

Haben Sie sich je gewünscht, eine Profifussballkarriere zu machen?

Früher war es sicher ein Traum, aber in der Schweiz ist das für Fussballerinnen momentan nicht möglich.



Frauen spielen ehrlicher, sagt Karin Bernet. Bild: Urs Bucher

Stört es Sie, dass Sie nicht die gleichen Chancen haben wie Männer?

Ich kenne es nicht anders. Aber es wäre sicher schön gewesen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte. Doch inzwischen wird mehr investiert und der Frauenfussball ist auf einem guten Weg. Auch hier im FC St. Gallen hat das Frauenteam einen höheren Stellenwert bekommen. Wir können teilweise die gleichen Infrastrukturen wie Männer nutzen, dieselben Anlässe besuchen und solche kleinen Sachen.



Wären Sie vor 50 Jahren auch schon auf dem Fussballplatz gestanden?

Das wäre wohl auf mein Umfeld angekommen. Aber hoffentlich hätte ich den Mut dazu gehabt.



Wurden Sie genügend gefördert?

Ja, ich ging in Bürglen in die Sekundarschule und konnte dann die Sportschule besuchen. Dort fiel auf, dass ich gut Fussball spielen kann.



Was braucht es, damit es eines Tages Profifussballerinen gibt?

Mit guten Leistungen und Erfolgen – wie nun mit der EM-Qualifikationen der Frauen-Nationalmannschaft – gibt es immer mehr Zuschauende und so Sponsoren. Zudem müssten ehemalige Spielerinnen wichtige Funktionen in den Vereinen einnehmen und den Frauenfussball vorantreiben. Auf Vereinsebene kann das Interesse sicher auch mit speziellen Fussballtagen gefördert werden.



Dauert das weitere 50 Jahre?

Ich hoffe nicht. (lacht)