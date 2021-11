50 Jahre Frauenfussball im Thurgau Weshalb Mädchen Trainerinnen und Vorbilder brauchen, um den Fussball voranzubringen Silvia Heeb ist seit 30 Jahren Fussballtrainerin und hatte bis vor kurzem die Leitung über das Projekt Entwicklung Frauenfussball im Thurgauer Fussballverband. Sie spricht über die Hindernisse des Mädchenfussballs. Johanna Lichtensteiger Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.15 Uhr

Silvia Heeb war Verantwortliche für die Mädchen- und Frauenförderung im Fussball. Bild: Donato Caspari

Sie waren bis zu diesem Sommer Leiterin Projekt Entwicklung Frauenfussball im Thurgauer Fussballverband, seit wann setzt sich der Verband für Mädchen- und Frauenfussball ein?

Silvia Heeb: Ich wurde vor drei Jahren in den Vorstand genau in diese Funktion gewählt. Davor gab es niemanden und die Förderung von Mädchen beispielsweise in der Sportschule wurde immer behandelt, war aber mehr ein Nebenprojekt. Aber es ist wichtig, dass eine Person sich nur mit dem Frauenfussball auseinandersetzt. Es braucht solche Strukturen und natürlich die tragende Vereinsarbeit, diese bringen die Mädchen zum Fussball.

Wie unterscheidet sich das Fussballspielen der Mädchen von dem der Knaben?

Mädchen legen mehr Wert auf ein schönes Spiel. Ihnen ist nicht nur der Sieg wichtig, sondern auch Korrektheit und Soziales. Bei Knaben weniger, sie wollen ihr Goal geschossen haben und am Ende gewinnen und feiern. Aber es gibt bei beiden Geschlechtern verschiedene Spieltypen.



Ist ein gemeinsames Spielen von Mädchen und Knaben möglich?

Bis zu einem gewissen Alter, ja. Nach der Pubertät sind die körperlichen Fähigkeiten nicht mehr ausgeglichen. Bis in den nationalen Spitzenteams von unter 14-Jährigen – genannt Footeco –, dürfen Mädchen in den Knabenteams sein, danach ist es zwar noch möglich, aber die Akzeptanz ist niedrig. In diesen Teams hat es auch höchstens ein Mädchen und diejenigen müssen einen Durchhaltewillen und Stärke haben. Sie werden noch immer als speziell betrachtet und gehören nicht ganz dazu.

Die Uefa veranstaltet momentan die Kampagne Playmakers, bei der Mädchen mit Disneyfiguren als Maskottchen auf den Fussballplatz gebracht werden. Braucht es das? Wie holt man Mädchen in den Fussball?

Das Wie ist eine grosse Frage und viele beissen sich die Zähne daran aus. Es ist sicher ein guter Ansatz, mit solchen Kampagnen Mädchen dort abzuholen, wo sie sind und die Möglichkeit, Fussball zu spielen, den Eltern präsentiert. Meistens kommen Mädchen durch Brüder oder Kollegen in ein Team, in dem sie mitmachen können. Doch die Juniorenabteilungen sind übervoll, deshalb muss man schauen, dass Mädchenteams nicht untergehen.

Wie muss sich der Mädchenfussball verändern?

Silvia Heeb setzt sich für Fussballspielerinnen ein. Bild: Andrea Stalder

Die Breite unten muss vergrössert werden, indem es mehr Teams gibt und die Spielerinnen schrittweise gefördert werden. Weiter braucht es mehr Trainerinnen und mehr Frauen im Vorstand, die wichtigen Funktionen haben. Mädchen brauchen Inspiration und Vorbilder – sie müssen die Träume sehen. Ziel ist es, dass nicht mehr Messi als Lieblingsspieler gilt, sondern eben eine Noëlle Maritz, die Thurgauer Nati- und Arsenalspielerin. Die Spielerinnen bräuchten jedoch auch bessere Perspektiven in der Schweiz.



Wie meinen Sie das?

Hier gibt es keine guten Strukturen und Profifussballerinnen gibt es nicht, denn alle müssen nebenbei arbeiten. Die durchorganisierten Tage der Topspielerinnen sind längerfristig körperlich und mental überbelastend. Sie gehen ins Ausland, um dort gleichzeitig ihren Traum zu leben und die Möglichkeit auf ein Studium und Erholung zu haben.

Rückblickend auf die 50 Jahre Frauenfussball im Thurgau, was sind die wichtigsten Entwicklungen?

Einerseits die veränderte Wahrnehmung des Damenfussballs in der Gesellschaft. Der Sport wurde attraktiver und wird nicht mehr nur als Freundlichkeit gegenüber Bekannten geschaut. Anderseits steht nun mehr Geld zur Verfügung. Zwar noch viel zu wenig, aber dass man Frauenfussball nun im Fernseher sehen kann, ist gewaltig.